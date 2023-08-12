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У Раді зареєстрували постанову про відставку члена ЦВК Буглака, який виїхав з України до США

Буглак теж подав заяву про відставку.

У Раді зареєстрували постанову про відставку члена ЦВК Буглака, який виїхав з України до США
Юрій Буглак
Фото: Стоп-кадр с видео

Нардепи Артур Герасимов та Ірина Геращенко (фракція «Європейська Солідарність») зареєстрували постанову про відставку члена ЦВК Юрія Буглака.

Буглак виїхав з України до США, наразі живе з родиною в штаті Флорида поблизу Маямі.

"Вважаємо, що інформація, яку оприлюднили журналісти проєкту Радіо Свобода «Схеми», є приводом для відповідного кадрового рішення, принаймні з позиції моралі та етики. Всі посадові особи, які отримують зарплатню з бюджету України, зобов’язані знаходитися на своєму робочому місці і зупинити практику проведення засідань онлайн, оскільки «онлайн» війни не виграються. Українські вояки звільняють українську землю своїми життями. Так само і силові органи – зокрема, Державне бюро розслідувань має нарешті повернутися зі Львова, куди евакуювалося 24 лютого 2022 року, і працювати повноцінно в Києві, представляючи свої позиції в судах столиці, а не в Личаківському суді міста Львова, як це триває досі", – зазначають автори постанови.

"Главком" повідомляє, що після того, як «Європейська Солідарність» ініціювала відставку члена ЦВК, з’явилася заява від Буглака. Тож народні депутати повинні проголосувати за відповідне рішення.

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Нагадаємо, за інформацією "Схем", член Центрвиборчкому протягом 2022 року отримував зарплату та інші виплати. А з весни цього року він узяв декретну відпустку зі збереженням посади.

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