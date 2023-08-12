У Раді зареєстрували постанову про відставку члена ЦВК Буглака, який виїхав з України до США

Нардепи Артур Герасимов та Ірина Геращенко (фракція «Європейська Солідарність») зареєстрували постанову про відставку члена ЦВК Юрія Буглака.

Буглак виїхав з України до США, наразі живе з родиною в штаті Флорида поблизу Маямі.

"Вважаємо, що інформація, яку оприлюднили журналісти проєкту Радіо Свобода «Схеми», є приводом для відповідного кадрового рішення, принаймні з позиції моралі та етики. Всі посадові особи, які отримують зарплатню з бюджету України, зобов’язані знаходитися на своєму робочому місці і зупинити практику проведення засідань онлайн, оскільки «онлайн» війни не виграються. Українські вояки звільняють українську землю своїми життями. Так само і силові органи – зокрема, Державне бюро розслідувань має нарешті повернутися зі Львова, куди евакуювалося 24 лютого 2022 року, і працювати повноцінно в Києві, представляючи свої позиції в судах столиці, а не в Личаківському суді міста Львова, як це триває досі", – зазначають автори постанови.

"Главком" повідомляє, що після того, як «Європейська Солідарність» ініціювала відставку члена ЦВК, з’явилася заява від Буглака. Тож народні депутати повинні проголосувати за відповідне рішення.

Нагадаємо, за інформацією "Схем", член Центрвиборчкому протягом 2022 року отримував зарплату та інші виплати. А з весни цього року він узяв декретну відпустку зі збереженням посади.