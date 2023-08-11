Зеленський і президент Замбії обговорили потребу відновлення "зернової ініціативи" та саміт Україна-Африка

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Замбії Хакаінде Хічілемою.

Про це йдеться в дописі глави держави у соцмережах.

Очільники держав обговорили необхідність продовження Чорноморської зернової ініціативи, проведення саміту Україна – Африка та формулу миру.

"Формула миру нині актуальна як ніколи. Це єдиний шлях до справедливого миру та стабільності у світі, які можна взяти за основу. І ми активно працюємо з партнерами над підготовкою Глобального саміту миру. Запропонував Замбії взяти участь у реалізації Формули миру та долучитися до наступної зустрічі на рівні радників і до підготовки Глобального саміту миру", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, глава Африканського союзу заявив, що блок готовий бути посередником в переговорах між РФ та Україною.

Тим часом низка країн Європи отримала лист від глави євродипломатії Жозепа Борреля із закликом тиснути на Росію, аби повернутися до "зернової угоди".