Дмитро Кулеба заявив, що Путіна і Зеленського за одним столом переговорів "ніколи не зможемо побачити"

"Путін не партнер. Він скоїв занадто багато дуже серйозних злочинів. Існують інші дипломатичні засоби опосередкованої боротьби", - сказав український міністр.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Corriere della Sera заявив, що переговори з Росією можливі лише за умови виведення її військ і що Путіна і Зеленського за одним столом переговорів "ніколи не зможемо побачити", передає "Укрінформ".

Якщо ворожі війська покинуть територію нашої держави, Україна зможе вести перемовини, але це буде не з Путіним.

"Путін не партнер (для переговорів, - Ред.). Він скоїв занадто багато дуже серйозних злочинів. Існують інші дипломатичні засоби опосередкованої боротьби. Але нам зрозуміло, що ми ніколи не зможемо побачити Путіна та Зеленського за одним столом", - сказав глава МЗСУ.

Кулеба додав, що президент РФ "з 2014 року розраховує на чиїсь вибори, але результати йому жодного разу не допомогли", коментуючи розрахунки Путіна щодо перемоги Дональда Трампа на виборах у США. "Я все ще вважаю, що час - наш союзник, через той простий факт, що наші військові можливості зростають, а російські – зменшуються. Але ми розраховуємо на те, що колись війна закінчиться на нашу користь", - додав міністр.

Кулеба підкреслив, що перемогу можна досягти за допомогою війни та дипломатії. "З першим справляються наші генерали, їхнє завдання - підштовхнути росіян до відступу та дати їм зрозуміти, що говорити краще, ніж воювати. Я дбаю про дипломатію та діалог, коли це можливо", - зазначив міністр.

Також Кулеба вважає, що старт переговорів до повного виведення окупаційних військ із України залежить від обставин.

"Ми не віримо росіянам на слово, ніхто при здоровому глузді не повірить. Перш ніж піти (на компроміс щодо переговорів, - Ред.), ми хотіли б переконатися, що він серйозний, а не черговий обман. Що росіяни потім не повернуться, щоб знову атакувати нас. Я розумію ці питання та їх логіку, але я не можу дати однозначних відповідей, тому що їх немає, на кону життя мільйонів людей", - сказав глава МЗСУ.

За словами Кулеби, Москва, наприклад, не дотримувалася умов "зернової угоди", яку уклали за посередництва генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та президента Туреччини Реджепа Ердогана.

"Було дві окремі угоди з нами і з Москвою, ніколи не було прямого порозуміння. Нам потрібна певна креативність, щоб знаходити рішення. Ми будемо їх шукати будь-якими способами, але наразі умови відсутні: Росія продовжує нас атакувати, вона віддає перевагу війні, а не миру", - наголосив міністр.

Нагадаємо, Президент Зеленський вважає що Путін піде на переговори тоді, коли Збройні Сили України дійдуть до Криму. Однак Україна проти початку перемовин у разі повернення до кордонів, які існували станом на початок 24 лютого 2022 року.