Україна не піде на переговори з РФ, коли ЗСУ вийдуть на межу 24 лютого, - Зеленський

Україна проти початку переговорів з Росією в разі повернення до кордонів, які існували станом на початок 24 лютого 2022 року.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

"Це не наші кордони, які були 24 лютого. Там була контактна лінія між нами і окупантом. І тому, ми ще раз підкреслюємо, Україна буде готова до того чи іншого формату дипломатії, коли ми будемо дійсно на наших кордонах. На наших реальних кордонах згідно міжнародного права", - наголосив Зеленський.

Також президент підкреслив, що так само Україна не піде на компроміс щодо вступу до НАТО.

"Що стосується компромісів щодо НАТО, знову таки, ви використовуєте слово компроміс, а потім говорите про компроміс щодо кордонів - чи не забагато компромісів для однієї держави?", - заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що на саміті у Вільнюсі Україні потрібен дуже чіткий і зрозумілий сигнал, що Україна може стати рівноправним членом НАТО після війни.

"Це і є запрошення до Альянсу. Перший дуже практичний крок. Для нас було би це дуже важливо", - сказав Зеленський.

Також він додав, що Україні потрібні гарантії безпеки, поки вона не набула членства в НАТО.

Нагадаємо, що федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр 14 червня заявив, що Україна потребує справедливого миру, отже мирні переговори можуть розпочатися лише тоді, коли для цього будуть створені відповідні умови.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон сподівається, що успішний контрнаступ України призведе до переговорів.