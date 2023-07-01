"Вагнерівці" не здатні нічого серйозного зробити проти України, - Зеленський

Війська "Вагнера", які "переселяться" у Білорусь, звичайно, створюють загрозу, але після невдалого заколоту у Росії ніякого серйозного ризику їх угрупування не несе.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час інтерв'ю El Mundo.

"Вони (вагнерівці - ред.) були такі сильні, тому що у них не було іншого виходу, окрім як атакувати. У них не було вибору ні наступати, ні падати. Ні зупинитися, ні відступити вони не могли, тому що в них стріляли власні товариші. У цьому був секрет їхньої сили", - зазначив Зеленський.

За словами президента, Україна дізнається, якщо ця ПВК захоче сформувати наступальний кулак або диверсійні групи.

"Ми вважаємо, що сьогодні вони (ПВК "Вагнер" - ред.) вже не здатні нічого серйозного зробити проти України, але ми будемо стежити за ними на північному кордоні", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що за даними ДПСУ, Білорусь може розмістити на своїй території до 8 тисяч російських найманців ПВК "Вагнер", обстановка на кордоні зараз лишається контрольованою.

Супутникові знімки показують активність на закинутій військовій базі в Білорусі на тлі чуток про передислокацію "вагнерівців".