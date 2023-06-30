Супутник зафіксував активність на закинутій військовій базі у Білорусі на тлі чуток про передислокацію "вагнерівців"

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" пише про можливе розташування там дев'яти тисяч бойовиків ПВК "Вагнер".

Супутникові знімки показують активність на закинутій військовій базі в Білорусі на тлі чуток про передислокацію "вагнерівців", пише ВВС.

Зображення від 27 червня, яке отримало BBC Verify, показує, що на базі можуть бути намети або подібні конструкції.

Фото: ВВС

На більш ранньому знімку видно, що поля біля військового містечка практично порожні.

Фото: ВВС

База розташована за 21 км від міста Осиповичі та приблизно за 64 милі від Мінська. У російських ЗМІ йшлося про те, що в цьому районі можуть дислокуватися "вагнерівці".

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко запропонував розмістити бойовиків у своїй державі, куди, як вважається, вирушив у вигнання власник ПВК Євгеній Пригожин.

Лукашенко при цьому також згадав занедбану військову базу, але не уточнив її місцезнаходження.

З того часу ходили чутки про місце під Осиповичами, де раніше перебувала 465-а ракетна бригада Білорусі, перш ніж вона передислокувалась у 2018 році.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" зазначає, що зі знімків видно завершення будівництва польового табору, де налічується майже три сотні палаток. Вони можуть вмістити 8940 осіб.

Крім того, на знімку можна помітити також обладнані укріплення у північній частині колишньої військової частини. При цьому будь-якої будівельної чи військової техніки на знімку не помічено.

Нагадаємо, нині Президент Зеленський провів засідання Ставки і доручив посилити кордон із Білоруссю. Як вважає ексголова британського Генштабу, Росія може використати вагнерівців, щоб знову спробувати взяти Київ з Білорусі.

Тим часом речник Путіна Пєсков заявив, що кримінальну справу проти власника ПВК "Вагнер" закриють і він “піде в Білорусь”. Та за даними Пентагону, частина "вагнерівців" досі перебуває на окупованих РФ територіях України.