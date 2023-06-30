Президент Володимир Зеленський назвав звільнення острова Зміїний однією з найвагоміших перемог України.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

Президент зазначив, що "ніхто не очікував від України, що ми зможемо реалізувати, зокрема, і це фундаментальне оборонне завдання: дати безпеку Зміїному, а отже, значній частині Чорноморської акваторії".

"Але наші воїни це зробили. Російським терористам потрібен був Зміїний, щоб знищити весь Південь нашої країни, нашу прекрасну Одесу й інші міста. Наші воїни їх зупинили та вигнали зі Зміїного. Україна й українці значно сильніші, ніж будь-хто думає про нас. Іноді сильніші, ніж ми самі про себе звикли думати", - сказав Зеленський.

Він висловив вдячність усім захисникам, які брали участь у цій операції. Також Президент озвучив імена героїв, які загинули, повертаючи під контроль України острів.

"Із тих, чиї імена зараз можна назвати... Бійці ГУР: Руслан Попов, Герой України, капітан 1-го рангу; Олег Зайцев, Герой України, молодший лейтенант; Віталій Ігнатенко, Герой України, солдат. Бійці «Альфи» СБУ: Володимир Кисельов, Герой України, капітан; Олександр Крикуненко, Герой України, майор. Воїни ВМС: Ігор Бедзай, Герой України, полковник; Михайло Заремба, майор; Сергій Мущицький, капітан; Юрій Пирог, штаб-сержант. Вічна памʼять!", - сказав глава держави.

Нагадаємо, російські окупанти захопили Зміїний 24 лютого. Вони намагались схилити українських захисників, які перебували на острові, до співпраці та обіцяли їм високі зарплати. Захисники рекомендували російському військовому кораблю піти за відомою адресою. Українців взяли в полон.

Після захоплення ворог розмістив на острові свою техніку, зокрема – ракетні комплекси.

У червні Сили оборони України почали спецоперацію зі звільнення острова. 21 червня по ньому завдали удару із застосуванням різних сил та способів ураження. Росіяни позбулися зенітно-ракетного комплексу та радіолокаційної станції.

Операція зі знищення окупантів і техніки продовжувалась, і повідомлення про знищення російських "Панцирь-С1" надходили від ЗСУ регулярно. 30 червня ОК "Південь" повідомило, що росіяни поспіхом евакуювались з острова Зміїний, і залишили його.

На початку липня 2022-го українські захисники підняли на острові прапор України. Цьогоріч у лютому розвідка заявила, що частина захисників острова Зміїний, як і значна частина захисників Маріуполя, перебувають у російському полоні. Робота над їх поверненням додому продовжується.