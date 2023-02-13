Працюємо над поверненням додому захисників Зміїного та Азовсталі, - ГУР

Військові, яких вже повернуто з полону, проходять процес реабілітації.

Частина захисників острова Зміїний, як і значна частина захисників Маріуполя, перебувають у російському полоні. Робота над їх поверненням додому продовжується.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, повідомляє пресслужба ГУР.

"Справді, частина захисників Зміїного, значна частина захисників Маріуполя та Азовсталі перебувають у рашистському полоні. Триває робота над тим, щоб кожен повернувся додому", – сказав Юсов.

Він додав, що військові, яких вже повернуто з полону, проходять процес реабілітації, постізоляційного супроводу та повертаються або умовно до нормального життя, або до боротьби та продовження виконання своїх обов'язків.

"Це справді чутлива тема", – зазначив представник ГУР.

Нагадаємо, що 4 лютого Україна провела черговий обмін полоненими. Вдалося повернути 116 оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших наших героїв.