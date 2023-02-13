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У Херсоні затримали зрадника, який працював у колонії окупантів

Фігурант отримав від окупантів керівну посаду.

У Херсоні затримали зрадника, який працював у колонії окупантів

Правоохоронці повідомили про підозру у державній зраді мешканцю Херсону, який працюючи у колонії перейшов на бік окупантів та отримав громадянство РФ. 

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Колишній заступник начальника відділу забезпечення "Північної виправної колонії №90" брав участь у незаконному створенні установи «Управління служби виконання покарань по Херсонській області», що діяла за законами РФ.

"Потім фігурант отримав від окупантів керівну посаду та зарплатню у рублях. Зрадник також мав дозвіл на безперешкодний проїзд блокпостів окупантів та носіння зброї", - йдеться у повідомленні.

У ДБР зазначили, що чоловік прийняв присягу громадянина РФ та отримав російський паспорт. Йому повідомили про підозру у державній зраді.

Нагадаємо, що працівники ДБР під час проведення стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківщини, знайшли сховані російські документи, за якими вдалося ідентифікувати російських артилеристів, що обстрілювали Харків з далекобійної артилерії.

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