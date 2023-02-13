Резніков назвав головні питання наступного засідання в форматі "Рамштайн"

Міністр оборони України Олексій Резніков відбув на зустріч Консультаційної групи з питань оборони України. Це – вже девʼяте засідання у такому форматі, повідомив він у фейсбук.

"Маю честь дев’ятий раз очолювати об’єднану команду з представників Міноборони, розвідки, Генерального штабу та наших дипломатів, яка інтенсивно працюватиме з партнерами найближчі дні. Темп надзвичайно високий", – зазначив він.

Головні питання порядку денного:

захист українського неба, у тому числі – через залучення авіаційної платформи

розбудова "танкової коаліції"

формування запасу міцності по боєприпасах

тренінгові програми для воїнів

стабільність підтримки – логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація "Військового шенгену".

Резніков додав, що напередодні мав низку розмов з партнерами, і їхня залученість та підтримка дають оптимізм.

Нагадаємо, зустріч у форматі "Рамштайн" пройде 14 лютого. Восьма зустріч відбулася 20 січня. На ній союзники обговорювали надання сучасних танків.