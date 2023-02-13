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Резніков назвав головні питання наступного засідання в форматі "Рамштайн"

Із союзниками України планують обговорити залучення авіаційної платформи. 

Резніков назвав головні питання наступного засідання в форматі "Рамштайн"
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони України Олексій Резніков відбув на зустріч Консультаційної групи з питань оборони України. Це – вже девʼяте засідання у такому форматі, повідомив він у фейсбук.

"Маю честь дев’ятий раз очолювати об’єднану команду з представників Міноборони, розвідки, Генерального штабу та наших дипломатів, яка інтенсивно працюватиме з партнерами найближчі дні. Темп надзвичайно високий", – зазначив він.

Головні питання порядку денного: 

  • захист українського неба, у тому числі – через залучення авіаційної платформи
  • розбудова "танкової коаліції"
  • формування запасу міцності по боєприпасах
  • тренінгові програми для воїнів
  • стабільність підтримки – логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація "Військового шенгену".

Резніков додав, що напередодні мав низку розмов з партнерами, і їхня залученість та підтримка дають оптимізм.

Нагадаємо, зустріч у форматі "Рамштайн" пройде 14 лютого. Восьма зустріч відбулася 20 січня. На ній союзники обговорювали надання сучасних танків. 

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