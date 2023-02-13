У Донецькій області росіяни вдарили по дитсадку і лікарні, в Сумській атакували чотири громади

По Сумській області вчора протягом дня ворог здійснив обстріли чотирьох територіальних громад: Есманьської, Юнаківської, Краснопільської та Зноб-Новгородської. Було зафіксовано понад 50 прильотів.Есманьська громада: внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення кафе в одному із сіл громади. В інших громадах – без наслідків, йдеться у зведенні від ОВА станом на 9 ранку.

У Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Гуляйполе, Новоданилівка, Мала Токмачка, Ольгівське, Чарівне, Малинівка, Новоандріївка, Староукраїнської, Червоне, Темирівка, Білогір'я, Степове, Кам'янське, Степногірськ. Є руйнування в результаті обстрілів, деталі на наслідки уточнюються.

У Дніпропетровській області вчора агресор тричі атакував Нікопольський район зі ствольної артилерії та РСЗВ. Під ворожий вогонь потрапили Нікополь, Марганецька і Мирівська громади. Внаслідок обстрілів Нікополя загинула 53-річна жінка. Поранень зазнали двоє людей – пенсіонерки. У місті пошкоджено шість багатоповерхівок, водоканал і будівля коледжу. В Марганецькій громаді минулося без жертв і постраждалих; пошкоджені 20 приватних будинків, лінії електропередач і газопровід.

У Харківській області сьогодні зранку ворог обстріляв м. Куп'янськ. Пошкоджено декілька житлових будинків, сталися пожежі. Без постраждалих. Минулої доби ворог вів вогонь по щонайменше 10 населених пунктах Харківської області. На Слобожанському напрямку ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів: Красне, Глибоке, Вовчанськ, Фиголівка, Новомлинськ і Дворічна. На Куп’янському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів: Кислівка, Котлярівка, Піщане і Берестове. Вчора під ворожим вогнем протягом дня було м.Куп’янськ. Пошкоджені житлові будинки, паркани, господарчі споруди. Вдень обстріляне смт Дворічна Куп'янського району. Там пошкоджено двоповерховий житловий будинок, гаражі та автомобіль. Унаслідок обстрілу Вовчанська Чугуївського району, який стався ввечері, пошкоджено приватний будинок. Поранення отримав 47-річний цивільний.

У Луганській області: за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах Кремінної і Білогорівки. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли Новоселівського, Макіївки, Невського, Діброви і Білогорівки. Ситуація в області залишається складною.

У Донецькій області вночі росіяни вдарили по відносно віддалених від фронту Дружківці та Покровську: у Дружківці ракетою пошкодили лікарню, у Покровську обстрілом ушкоджено 7 будинків та дитсадок. Інформація про постраждалих уточнюється. Поблизу Соледара ситуація важка: у с.Парасковіївка відбуваються інтенсивні обстріли та штурмові діі. Поодинокі обстріли відбувалися поблизу с.Роздолівка, с.Федорівка. У с.Васюківка пошкоджено три приватних будинки, постраждалих немає. Не спадає напруга поблизу Вугледара. Постійні обстріли цих населених пунктів, а також населених пунктів сусідніх громад. Зокрема, Мар'їнської та Курахівської. У Мар’їнській громаді одна людина поранена в Єлизаветівці; зруйновано один будинок і пошкоджено чотири в Красногорівці; чотири будинки пошкоджено у Зоряному. У Курахівській громаді пошкоджено будинок у Гірнику та територію підприємства у Курахівці.На Донеччині за добу: один загиблий, один поранений.

У Миколаївській області вчора ворог завдавав ударів із РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади. Влучання по відкритій території. Постраждалих немає.

За інформацією ГШ ЗСУ, на Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони 20 населених пунктів, включаючи Милове, Зміївку, Республіканець, Новокаїри, Веселе, Микільське, Антонівку та Дніпровське. Російська армія обстріляла Херсонську громаду. Постраждала одна людина – чоловіка госпіталізовано до лікарні у важкому стані. Поблизу села Новорайськ Бериславського району автомобіль з мирними людьми підірвався на міні, залишеній російськими окупантами. Двоє чоловіків, 45 та 48 років, їхали на автівці польовою дорогою, на якій залишилося багато російських мін. Від отриманих поранень обидва чоловіки загинули на місці. Загалом протягом доби через дії росії в області три людини загинули, одна дістала поранення. З деокупованих територій евакуювали 78 осіб, з них троє – діти.

Нагадаємо, росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.