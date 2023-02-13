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Росіяни за минулу добу 42 рази обстріляли Херсонщину, є загиблі та поранений

Окупанти гатили з РСЗВ, мінометів, танків, а також завдали ракетного удару.

Росіяни за минулу добу 42 рази обстріляли Херсонщину, є загиблі та поранений
Фото: Олександр Вілкул

Російські окупаційні війська за минулу добу 42 рази обстріляли Херсонську область.

Про це повідомила пресслужба ОВА.

"Російські загарбники 42 рази обстріляли територію Херсонщини. Гатили з РСЗВ, мінометів, танків, а також завдали ракетного удару", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок обстрілів загинули три людини, один житель області дістав поранення.

Місто Херсон російська армія обстрілювала дев'ять разів. Ворожі снаряди поцілили в складські приміщення, кіноконцертний зал, територію біля будівлі ОДА та житлові будинки.

Нагадаємо, в результаті обстрілів на Херсонщині пошкоджено залізничне полотно, тому для поїзда 102/101 Київ - Херсон фінальною зупинкою цього разу стане Миколаїв.

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