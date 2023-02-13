​Кремль прагне зупинити передачу Україні західних далекобійних ракет і танків, - ISW

"Путін абсурдно натякнув, що Україна використовуватиме «Патріоти» для ударів по території Росії".

Кремль продовжує свої зусилля, щоб зупинити передачу західних далекобійних ракет і танків Україні. Зокрема, - поширює наратив, що нове озброєння становитиме загрозу безпеці РФ.

Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, як російський президент Володимир Путін у грудні минулого року звинуватив США в навмисному затягуванні війни після дозволу надати Україні ЗРК "Patriot".

"Путін абсурдно натякнув, що Україна використовуватиме «Патріоти» (оборонні системи протиповітряної оборони) для ударів по території Росії, навіть коли Україна просила ці системи, щоб зупинити триваючу повітряну та ракетну атаку Росії по українській енергетичній інфраструктурі восени 2022 року. Ця інформаційна операція мала на меті призупинити допомогу Заходу", - йдеться у звіті.

Також кремлівські чиновники продовжують поширювати наратив про те, що передача Заходом високоточних ракетних систем великої дальності та танків Leopard створює нову загрозу безпеці Росії, хоча вони не становлять більшої загрози, ніж поставка радянських танків чи інших високоточних систем.

"Українці не використовували надані Заходом системи HIMARS для ударів по території Росії... І думка про те, що Україна вторгнеться в Росію за допомогою німецьких «Леопардів», викликає сміх. Мета цієї російської інформаційної кампанії двояка: по-перше, якомога довше затримати прибуття західних танків; по-друге, - порушити формулювання узгодженого західного підходу до повного переходу України на західні системи озброєнь", - зазначають аналітики.

Росія продовжить використовувати інформаційні "вкиди" для підтримки військових операцій в Україні, особливо на сході України. Кремль відновлює наратив, у якому перебільшує перемоги на передовій, продовжуючи наступ на Бахмут і Лиман.

Міністерство оборони РФ з гордістю демонструє перемоги над захопленими населеними пунктами навколо Бахмута, але вплив таких інформаційних операцій слабшає.

Нагадаємо, цього тижня міністри оборони України, Польщі, Німеччини та інших країн, які хочуть передати Україні танки Leopard 2, планують зустрітися, щоб обговорити це питання. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Варшави повідомив, що до танкової коаліції планується залучити якомога більше країн.

Він розповів, що до літа 2023 року в Україну приїдуть 20-25 танків Leopard-1. А на початку 2024 року Україна має отримати ще до 80 танків.