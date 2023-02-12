Україна робить усе, щоб санкції проти атомної галузі РФ стали частиною глобальних санкцій за війну, – Зеленський

Сьогодні було введено у дію рішення РНБО щодо санкцій проти 200 осіб, які працюють на російську атомну галузь. Україна робить все, щоб ці санкції стали частиною глобальних санкцій проти РФ.

Про це повідомив у своєму зверненні наприкінці 354-го дня війни президент Володимир Зеленський.

“Є черговий санкційний крок нашої держави проти атомної галузі держави-терориста. Своїм указом я ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти двохсот осіб, які працюють на російську “атомку”. І ми робимо все для того, щоб санкції проти російської атомної галузі стали частиною глобальних санкцій проти Росії за війну. Це непросто. Є певний спротив. Але був час, коли й інші обмеження проти Росії здавалися непростими для реалізації. Здавалися. Зараз вони вже чинні – наприклад, щодо нафти та нафтопродуктів з Росії”, – наголосив президент.

Голова держави додав, що усі елементи російської системи, які задіяні у війні, у забезпеченні терору та фінансуванні агресії, мають бути ізольовані від світової системи.

“Тим більше це справедливо для тих, хто брав участь у захопленні та незаконних діях на нашій Запорізькій АЕС. Російський радіаційний шантаж світу має бути покараний. Зокрема і про це будемо говорити на різних дипломатичних рівнях наступного тижня”, – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд планує запустити відкриті аукціони з продажу конфіскованих російських активів та майна.