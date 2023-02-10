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Уряд запустить відкриті аукціони з продажу конфіскованих російських активів, – Шмигаль

Кошти від продажу будуть спрямовані на відновлення України.

Уряд запустить відкриті аукціони з продажу конфіскованих російських активів, – Шмигаль
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд планує запустити відкриті аукціони з продажу конфіскованих російських активів та майна.

Про це повідомляє сайт Кабміну.

“Ми вже маємо 17 млрд гривень, конфіскованих у російських банків. І сьогодні ухвалюємо ще одне рішення у напрямку відновлення. Це постанова про те, яким чином відбуватиметься продаж конфіскованих російських активів та майна. Ми заморозили та конфіскували сотні об’єктів, які належали російському уряду або російським олігархам в Україні. Багато з цих об’єктів зараз фактично простоює. Уряд запустить відкритий та абсолютно прозорий продаж цього майна”, – повідомив Шмигаль під час засідання уряду 10 лютого.

 

Прем’єр додав, що мова йде про відкриті аукціони, де український чи іноземний бізнес може придбати у власність конфісковані об’єкти. Всі кошти від цього продажу будуть спрямовані на відновлення України, нашої енергосистеми, житла людей, розмінування і багато інших речей, які повертають надію на краще майбутнє.

“Ми вважаємо правильним і справедливим, що гроші росії будуть тепер працювати на відновлення України. Наостанок додам, що аукціони з продажу будуть проходити за тим самим принципом, як і мала приватизація. Відповідати за них буде Фонд державного майна. Тобто, ми зберігаємо принцип відкритості, прозорості та конкуренції”, – наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, Україна розраховує отримати від Росії репарації за війну в розмірі не менше 300 млрд доларів.

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