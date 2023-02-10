Україна має замістити російські і білоруські товари обсягом $36 млрд на внутрішньому та західних ринках, - Кисилевський

Серед товарів, які б могла замістити Україна: металургійна продукція, товари харчової промисловості, хімічна продукція та вироби з деревини, машинобудування

Україна має всі можливості для того щоб замістити неенергетичний і несировинний імпорт з Росії та Білорусі на внутрішньому ринку та в Європі. Для цього потрібні посилення санкцій, зняття бар'єрів проти української продукції та стимули для розвитку промисловості.

Про це заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський в ході парламентських слухань на тему заміщення українськими товарами імпорту з Російської Федерації і Республіки Білорусь в Україні, Європейському Союзі та світі.

"Сьогодні є вікно можливостей, коли ЄС та США сприятливо ставляться до України. Уряд та бізнес мають скористатись цією можливістю, щоб замістити товари переробної промисловості з Росії та Білорусі, які вже потрапили або в подальшому підпадуть під санкції. З іншого боку, ми маємо стимулювати розвиток у нас потужностей по заміщенню імпорту з цих країн саме українськими товарами, щоб звільнені ніші не були зайняті виробниками з третіх країн", - каже Кисилевський.

За його словами, стратегія імпортозаміщення з країн агресорів передбачає три складових:

- посилення санкційної політики, включаючи доведення санкцій проти білорусі до рівня антиросійських санкцій та збільшення переліку заборонених імпортних товарів в ЄС, з акцентом на ті товари, які виробляються в Україні;

- відкриття західних ринків для українських товарів шляхом зняття тарифних і нетарифних обмежень. Зокрема, продовження режиму скасування мит проти українських товарів, відкриття реального доступу до публічних закупівель та промисловий безвіз, що передбачає зняття серифікаційного бар’єру для товарів з України;

- промислова політика для стимулювання внутрішнього виробництва таких товарів в Україні: доступ виробників до дешевих грошей, страхування військових ризиків, компенсація капітальних інвестицій через податки, захист внутрішнього ринку, експортне фінансування локалізація і інші;

Не менш важливими, на думку Кисилевського, є активні дії українських виробників: "Всі розуміють, що наші товари на західних ринках ніхто особливо не чекає. Але потенційний ринок вартий зусиль на боротьбу за нього", - відзначив він.

Нардеп наголосив, що в 2021 році обсяг неенергетичного та несировинного імпорту з Росії та Білорусі в країни ЄС та Україну склав близько $36 млрд, з яких 11 млрд склали поставки в Україну.

Серед товарів в цьому імпорті, які б могла замістити Україна: металургійна продукція, товари харчової промисловості, хімічна продукція та вироби з деревини, машинобудування і ряд інших.