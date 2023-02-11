Держатомрегулювання заборонило експлуатацію чотирьох енергоблоків окупованої Запорізької АЕС

Державна інспекція ядерного регулювання України розпорядилася від 10 лютого обмежити експлуатацію енергоблоків №№3, 4, 5, 6 окупованої росіянами Запорізької АЕС.

Про це йдеться на сайті Держатомрегулювання.

Причина такого кроку - неможливість усунути виявлені порушення вимог ядерної та радіаційної безпеки. Тож тепер експлуатація вказаних ядерних установок на енергетичних рівнях потужності є забороненою.

Серед порушень:

промисловий майданчик ЗАЕС зазнає періодичних обстрілів, а повітряні лінії зв’язку із енергетичною системою України зазнали пошкоджень;

виробничі приміщення ЗАЕС, зокрема інформаційно-кризовий центр, не можуть використовуватися за призначенням через розташування у них російських військових. До того ж Енергоатом не має належних можливостей для постачання товарно-матеріальних цінностей на станцію;

виявлено порушення вимог законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, документів дозвільного характеру, зокрема ліцензій на експлуатацію ядерних установок;

через окупацію російськими військовими промислового майданчику ЗАЕС не забезпечується функціонування системи фізичного захисту ядерної установки;

неможливо укомплекувати персонал, який має право на безпосереднє управління реакторною установкою;

на промисловому майданчику триває незаконне будівництво окупантами невідомих споруд (на території Сухого сховища відпрацьованого ядерного палива та поблизу резервної дизельної електростанції енергоблоку №6), що є порушенням проектної документації ЗАЕС;

рашисти не допускають посадових осіб, які здійснюють організаційно-розпорядчі функції із забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, що мають відповідні ліцензії, передбачені українським законодавством, на майданчик ЗАЕС;

через окупацію станції експлуатуюча організація, з незалежних від неї причин, не має можливості постачати товарно-матеріальні цінності для підтримки в робочому стані конструкцій, систем та елементів, важливих для безпеки, забезпечення аварійної готовності і реагування, що, в свою чергу, не забезпечує надійність та експлуатацію, відповідно до регламентів технічного обслуговування та ремонтів.

"Експлуатація вказаних ядерних установок на енергетичних рівнях потужності може бути дозволена тільки після детальної інспекції Держатомрегулювання промислового майданчику Запорізької АЕС, перевірки усіх конструкцій, систем та елементів атомної електростанції", - зазначили в установі.

Провести таку інспекцію можна буде лише після деокупації станції, демілітаризації та повернення її під повний контроль уряду України.

Нагадаємо, раніше в НАЕК "Енергоатом" заявили, що для запуску Запорізької АЕС після деокупації знадобиться два місяці.

Тим часом на станцію прибув персонал з Калінінської АЕС РФ, серед них - інженери з управління реакторами, начальники змін, електрослюсарі.