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Укренерго попередило про можливі аварійні відключення у Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та Києві

У ніч на 11 лютого відбулася вже 17 атака ворожих дронів у південному та південно-східному регіонах нашої держави. 

Укренерго попередило про можливі аварійні відключення у Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та Києві
Фото ілюстративне
Фото: ДТЕК

Через мережеві обмеження, які ввели після пошкодження об’єктів магістральних мереж, при зростанні споживання можливі аварійні відключення у Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та Києві.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

У Харкові через пошкодження енергетичних об’єктів застосували аварійні відключення. А на Одещині фахівцям “Укренерго” разом з обленерго вдалося ввести в роботу частину обладнання, тривають роботи над поверненням енергоживлення до регіону. 

За інформацією НЕК, у ніч на 11 лютого відбулася вже 17 атака ворожих дронів у південному та південно-східному регіонах нашої держави. 

Як додали в Укренерго, знову є влучання по теплоелектростанціях та об’єктах магістральних мереж. Попри це вдалося оперативно заживити споживачів за резервними схемами та уникнути аварійних знеструмлень.

"Ситуація в енергосистемі внаслідок атаки ракет та дронів складна, але контрольована... Заміри фактичного споживання продовжаться на наступному тижні згідно з графіком", - додали в компанії.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, минулої доби Росія вдарила по Україні 106 ракетами й випустила 28 "шахедів".

На Дніпропетровщині "шахеди" уразили три енергетичні об'єкти.

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