​За минулу добу Росія вдарила по Україні 106 ракетами й випустила 28 "шахедів", - Генштаб

Також вороги здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу Росія завдала чергового масованого ракетного удару по території України.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, було випущено 106 ракет, зокрема по цивільній інфраструктурі.

"...Ворог застосував 32 зенітних керованих ракети С-300, та 74 крилатих ракети повітряного і морського базування, 61 з яких знищено нашими захисниками. Крім того, російські окупанти завдали 59 авіаційних ударів, 28 з них із застосуванням БпЛА типу "Шахед-136". 22 дрони збито", - зазначили в командуванні.

Також окупанти здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Попри значні втрати російська армія продовжує вести наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Кремінна, Шипилівка і Білогорівка Луганської області та Красна Гора, Бахмут, Іванівське і Парасковіївка на Донеччині.

Авіація Сил оборони доби завдала 12 ударів по районах зосередження рашистів, а також чотирьох ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, позицію зенітно-ракетного комплексу, а також три інші важливі об’єкти противника.

Саном на 6.00 11 лютого ситуація на фронті така:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках - без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Разом з тим, ворог продовжує утримувати свої підрозділи у прикордонних районах з Україною, не припиняє здійснювати артилерійські обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка, Хрінівка і Леонівка Чернігівської області; Порохонь, Студенок, Білокопитове, Вовківка, Старі Вирки, Шпиль, Павлівка і Пономаренки - Сумської та Уди, Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Лук’янці, Огірцеве, Тернова і Фиголівка на Харківщині;

- без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Разом з тим, ворог продовжує утримувати свої підрозділи у прикордонних районах з Україною, не припиняє здійснювати артилерійські обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка, Хрінівка і Леонівка Чернігівської області; Порохонь, Студенок, Білокопитове, Вовківка, Старі Вирки, Шпиль, Павлівка і Пономаренки - Сумської та Уди, Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Лук’янці, Огірцеве, Тернова і Фиголівка на Харківщині; на Куп’янському та Лиманському противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Новомлинськ, Гряниківка, Дворічна, Западне, Синьківка, Кучерівка, Піщане, Крохмальне, Берестове Харківської області та Макіївка, Площанка, Діброва і Білогорівка на Луганщині;

та противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Новомлинськ, Гряниківка, Дворічна, Западне, Синьківка, Кучерівка, Піщане, Крохмальне, Берестове Харківської області та Макіївка, Площанка, Діброва і Білогорівка на Луганщині; на Бахмутському танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка, Спірне, Васюківка, Веселе, Берестове, Білогорівка, Берхівка, Красна Гора, Парасковіївка, Часів Яр, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Курдюмівка, Озарянівка, Торецьк, Південне та Майорськ Донецької області;

танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка, Спірне, Васюківка, Веселе, Берестове, Білогорівка, Берхівка, Красна Гора, Парасковіївка, Часів Яр, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Курдюмівка, Озарянівка, Торецьк, Південне та Майорськ Донецької області; на Авдіївському та Новопавлівському під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар і Велика Новосілка Донецької області;

та під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар і Велика Новосілка Донецької області; на Запорізькому вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Степове, Щербаки, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка і Чарівне Запорізької області;

вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Степове, Щербаки, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка і Чарівне Запорізької області; на Херсонському від ворожого артилерійського вогню постраждали Антонівка Херсонської області, місто Херсон, а також Очаків на Миколаївщині.

Нагадаємо, 10 лютого через російський обстріл зупинився один із блоків Хмельницької АЕС. Рівненська та Південноукраїнська АЕС знизили видачу електроенергії.

Того ж дня близько полудня російські військові обстріляли мікрорайон Острів у Херсоні. Ворог завдав удару по багатоповерхівці. Є потерпілі.