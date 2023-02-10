Головне за день. П’ятниця, 10 лютого

Масовані ракетні ворожі атаки, наступальні дії ворога на Донбасі, зупинка одного з блоків Хмельницької АЕС, відставка уряду Молдови. Яким запам’ятається 352-й день повномасштабної війни.

Збройні сили України знищили 61 крилату ракету ворога і пʼять ударних дронів. Росіяни з 21:50 9 лютого до 12 години 10 лютого випустили 71 крилату ракету та 35 ракет комплексу С300.

43 ракети – це Х-101/Х-555, ще 28 – "Калібр". Також росіяни застосували сім ударних БпЛА типу Shahed, повідомив у Телеграм Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Силами і засобами Збройних Сил України та інших складових Сил оборони знищено 61 крилату ракету ворога та 5 дронів. Авіаційні та ракетні атаки були здійснені із застосуванням літаків стратегічної авіації (ТУ-95) з акваторії Каспійського моря і Волгодонська та носіїв крилатих ракет в акваторії Чорного моря. Удари ракетами комплексу С-300 були завдані з районів Бєлгородської області та тимчасово окупованої території Запорізької області в районі Токмак", – йдеться у повідомленні.

У результаті сьогоднішньої ракетно-дронової атаки РФ є влучання в об‘єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в шістьох областях, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

“ На жаль, є влучання в об‘єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в шістьох областях. Запроваджені аварійні відключення в багатьох регіонах”, - повідомив він.

Найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

При цьому міністр зазначив, що завдяки успішній роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалось зберегти цілісність енергосистеми України. Енергетики працюють нон-стоп над відновленням енергопостачання.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник, попри значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, активно застосовує авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.

Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, позицію зенітно-ракетного комплексу та ще 2 важливих об’єкти противника.

Докладніше – в новині.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 10 лютого, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 10 лютого – в новині.

Сьогодні за сприяння Мінреінтеграції та Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з силовими структурами вдалося повернути рідним тіла 61 захисника України.

Передача тіл відбулася відповідно до норм Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права.

Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути рідним тіла 888 оборонців, які віддали свої життя за майбутнє України.

Сьогодні, 10 лютого, через російські ракетні удари по цивільній інфраструктурі України зупинився один із блоків Хмельницької АЕС, повідомила пресслужба МАГАТЕ.

Крім того, дві з трьох діючих українських атомних електростанці АЕС – Рівненська та Південноукраїнська – в якості запобіжного заходу знизили видачу електроенергії через поновлення обстрілу енергетичної інфраструктури країни.

Ці події були підтверджені Місіями підтримки та допомоги МАГАТЕ, які перебувають на станціях

Ці місії також підтвердили, що всі системи ядерної безпеки на Хмельницькій АЕС працювали належним чином.

Прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця заявила на брифінгу про відставку уряду після консультацій членів Кабінету міністрів із президенткою Маєю Санду.

"Я йду з почуттям виконаного обов'язку та спокійним серцем. Дорогі громадяни, закликаю вас залишатися солідарними, щоб перетворити Молдову на європейську державу", - наголосила вона.

Президент висуває кандидатуру нового прем'єра в парламенті після консультацій із парламентськими фракціями. Правляча партія "Дія і солідарність" (PAS) має в парламенті 63 депутатські мандати. Затвердження уряду проводиться простою більшістю - 51 зі 101 депутата.

Наталія Гаврилиця та її Кабінет міністрів склали присягу у серпні 2021 року.

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