Головне за день. Субота, 11 лютого

Наступальні дії ворога на Донбасі, бої біля Вугледара і Марʼїнки, наслідки ворожої ракетної атаки, депортація українських дітей. Яким запам’ятається 353-й день повномасштабної війни.

Унаслідок масованого ракетного удару РФ у п'ятницю, 10 лютого, в Україні постраждали 12 людей, заявив у Телеграм керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

Ракетна атака окупантів призвела до пошкодження 58 об’єктів, серед яких переважно житлові будинки.

"Від ДСНС до ліквідації наслідків обстрілів з початку доби залучалося понад 450 осіб та близько 100 одиниць техніки. Я дякую особовому складу, який сміливо та віддано виконує завдання за призначенням", - наголосив Крук.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також наші захисники збили літак Су-25 та БпЛА типу "Орлан". Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 4 райони зосередження живої сили.

Противник завдав 7 ракетних та 23 авіаційних удари. Здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Незважаючи на значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Здійснює посилення свого угруповання військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Активно застосовує авіацію для завдання ударів по позиціях наших підрозділів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 11 лютого – в новині.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний поспілкувався телефоном з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

"Поінформував свого колегу про підсумки останньої масованої ракетної атаки ворога, підкреслив значення засобів протиповітряної оборони і вкотре подякував за їхнє надання. Поділився занепокоєнням у звʼязку з використанням Росією морських надводних дронів, що створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі", - написав Залужний у Facebook.

Залужний і Міллі також обговорили перебіг бойових дій. Найбільш напружена ситуація сьогодні на Донецькому напрямку, тут противник здійснює щодня до 50 атак. Запеклі бої тривають в районі Вугледара і Марʼїнки.

"Ми надійно тримаємо оборону. На деяких ділянках фронту нам вдалося відновити раніше втрачені позиції і закріпитися там. Попри постійний тиск ворога, ми продовжуємо утримувати під контролем Бахмут і вживаємо заходів для стабілізації лінії фронту довкола цього міста", - йдеться у повідомленні.

Російські окупанти під час війни примусово депортували до Російської Федерації понад 16 тисяч українських дітей.

Про це в інтерв`ю LB розповів керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов.

"За офіційною інформацією, наразі ми маємо понад 16 тисяч примусово переміщених дітей на територію РФ… Вважаю, що їх набагато більше. Така ж ситуація щодо кількості загиблих. Офіційно 9,5 тисяч цивільних осіб були вбиті. Однак розуміємо, що їх в десятки разів більше. На жаль, зараз ми не можемо підтвердити усі випадки, тому даємо такі стримані цифри", — заявив він.

За його словами, питання примусової депортації дітей дуже складне, бо наразі точної цифри ніхто не знає.

Докладніше – в новині та в ексклюзивному інтерв’ю.

У неділю, 12 лютого не буде відключень світла у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

“На наступний день “Укренерго” не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє завтра не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях”, – повідомляє ДТЕК у Telegram.

Однак у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження відповідно до стабілізаційних графіків.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!