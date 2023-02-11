Мова може йти про десятки, можливо, навіть сотні тисяч дітей, яких вивезли до Росії, - Бєлоусов

Офіційні дані - 16 тис., але реально депортованих дітей у десятки разів більше. Примусова депортація — одна з ознак геноциду українського народу.

Російські окупанти під час війни примусово депортували до Російської Федерації понад 16 тис. українських дітей.

Про це в інтерв`ю LB розповів керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов.

«За офіційною інформацією, наразі ми маємо понад 16 тисяч примусово переміщених дітей на територію РФ… Вважаю, що їх набагато більше. Така ж ситуація щодо кількості загиблих. Офіційно 9,5 тисяч цивільних осіб були вбиті. Однак розуміємо, що їх в десятки разів більше. На жаль, зараз ми не можемо підтвердити усі випадки, тому даємо такі стримані цифри», — заявив він.

За його словами, питання примусової депортації дітей дуже складне, бо наразі точної цифри ніхто не знає.

«Як юристи, ми оперуємо лише фактами, які точно можемо підтвердити. Але, як люди, розуміємо, що мова може йти про десятки, можливо, навіть сотні тисяч дітей, яких вивезли до Росії. Можливо, мільйон. Точні цифри ми зможемо назвати, коли будуть деокуповані наші території. Втім, навіть зараз важко уявити скільки було вивезено лише з одного Маріуполя», — підкреслив він.

Окупанти вивозять до Росії наших дітей, щоб там вони втратили свою ідентичність.

«Все це в сукупності дає нам підставити вважати, що в Україні – геноцид. Ми розуміємо, що це найскладніший злочин, який буде доводитися в різних юрисдикціях. Верхівка політичного керівництва Росії понесе відповідальність за геноцид у Міжнародному кримінальному суді. Частина злочинців за вчинення геноциду відповість, сподіваємося, в межах універсальної юрисдикції. Аби їх засуджували в національних судах. Окрім цього у нас є десятки тисяч воєнних злочинів. Наразі ми на тому етапі, коли з воєнних злочинів намагаємося скласти пазл та загальну картину геноциду", - сказав Бєлоусов.

Нагадаємо, що за інформацією ювенальних прокурорів, 461 дитина загинула в Україні внаслідок збройної агресії Росії.