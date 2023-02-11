Шольц сподівається, що до кінця березня Україна отримає 80 танків Leopard 2

Канцлер визнав, що це "буде нелегко".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив сподівання, що до кінця березня 80 танків Leopard 2 будуть готові до передачі Україні.

Про це Шольц заявив, коментуючи підсумки саміту ЄС, повідомляє Укрінформ.

Відповідаючи на запитання, чи впевнений він, що 2 батальйони, тобто близько 80 танків Leopard 2, дійсно будуть готові до передачі Україні до кінця березня, Шольц сказав: "Сподіваюсь, що врешті-решт це вдасться".

При цьому німецький канцлер визнав, що це "буде нелегко". Він зазначив, що Берлін намагається просувати це питання з партнерами.

Нагадаємо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва пообіцяв, що перші Leopard 2 будуть в Україні в кінці березня.

Водночас уряд Німеччини не дозволив передати Україні орендовані Нідерландами танки Leopard 2.