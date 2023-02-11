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Росіяни запропонували мелітопольським колаборантам зректися українського громадянства

У деяких населених пунктах Запорізької області вороги продовжують чинити тиск на жителів.

Росіяни запропонували мелітопольським колаборантам зректися українського громадянства
Фото: EPA/UPG

У Мелітополі росіяни запропонували колаборантам, які працюють в окупаційній адміністрації, зректися громадянства України.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Для цього треба написати відповідну заяву.

Тим часом у деяких населених пунктах тимчасово окупованої Запорізької області рашисти продовжують чинити тиск на жителів. Загарбники запроваджують комендантські години і проводять перевірки помешкань.

Нагадаємо, ввечері у п’ятницю, 10 лютого, в тимчасово окупованому Мелітополі було чути звуки вибухів.

Раніше в місті спалахнула пожежа в районі військової бази росіян.

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