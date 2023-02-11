Росіяни запропонували мелітопольським колаборантам зректися українського громадянства

У Мелітополі росіяни запропонували колаборантам, які працюють в окупаційній адміністрації, зректися громадянства України.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Для цього треба написати відповідну заяву.
Тим часом у деяких населених пунктах тимчасово окупованої Запорізької області рашисти продовжують чинити тиск на жителів. Загарбники запроваджують комендантські години і проводять перевірки помешкань.
Нагадаємо, ввечері у п’ятницю, 10 лютого, в тимчасово окупованому Мелітополі було чути звуки вибухів.
Раніше в місті спалахнула пожежа в районі військової бази росіян.