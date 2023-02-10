Понад 100 млн грн задонатили на Армію дронів через Дію, - Федоров

До зборів долучились майже 160 тисяч українців.

Українці перерахували на Армію дронів за допомогою Дії більше 100 млн гривень.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він додав, що до збору на Армію дронів доєдналися майже 160 тис. українців.

Федоров розповів, що за час проєкту було закуплено 1765 ударних та розвідувальних безпілотників.

“Кожен донат — це збережене життя наших героїв та знищена техніка окупантів”, - підсумував міністр.

Нагадаємо, компанія SpaceX обмежила використання Україною супутникового інтернет-сервісу Starlink для керування дронами у бойових діях проти Росії.