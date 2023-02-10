Європейське турне Зеленського: міцні обійми і винищувачі "за лаштунками"

Утім, є надія, що цей візит матиме і цілком конкретні результати.

Європейські лідери своєю чергою заявили про підтримку запропонованої Зеленським раніше "формули миру" та готовність активно допомагати в її реалізації.

Водночас турне за маршрутом Лондон – Париж – Брюсель виглядає абсолютно логічним: Володимир Зеленський зміг особисто, а не онлайн подякувати тепер вже європейським союзникам, а також нагадати, що звикати до війни не варто, а варто надавати Україні необхідне озброєння, підсилюючи тим самим наші шанси перемогти.

Поїздка Президента України до Лондона і Парижа виявилася для загалу такою ж несподіванкою, як і візит Зеленського до Сполучених Штатів півтора місяці тому. Адже під питанням до останнього залишалися навіть відвідини українським Президентом Брюсселя, куди його запрошували і де про всяк випадок готувалися до його приїзду .

Програма поїздки була дуже насиченою.

Лондон

У виступі перед парламентом Великої Британії Президент Володимир Зеленський подякував усім у Сполученому Королівстві за допомогу, яка надається українцям.

Звернувшись до експремʼєра Бориса Джонсона, який в той момент перебував у залі, український президент наголосив, що Джонсон обʼєднав інших тоді, коли це здавалося абсолютно неможливим.

Зеленський окремо подякував за надану зброю, яка допомогла не дати окупантам просунутися далі. Він наголосив, що Росія програє, і "це буде перемога над самою ідеєю війни".

Король Чарльз ІІІ дав Президенту Зеленському аудієнцію у Букінгемському палаці.

У Лондоні Зеленський тісно спілкувався з британським прем’єр-міністром Ріші Сунаком, у результаті чого пролунало кілька цікавих заяв. Зокрема на спільній пресконференції Президент України припустив, що українські пілоти зможуть опанувати управління британськими винищувачами Typhoon на пів року швидше, ніж це передбачено програмою.

А британський прем'єр зазначив, що підготовка українських пілотів – перший крок до постачання Україні винищувачів. За його словами, вже в березні в Україну доставлять танки Challenger 2, крім того, Британія розширить програми підготовки для українських військових і навчатиме також моряків та пілотів.

Володимир Зеленський і Ріші Сунак разом відвідали військову базу Bovington Camp, де Президент України нагородив українських військових, які перебувають на навчаннях у Великобританії.

Фото: ОПУ

Також Володимир Зеленський і Ріші Сунак підписали "Лондонську декларацію", в якій британська сторона зобов’язується продовжувати військову, гуманітарну та економічну підтримку України, а також санкції проти Росії, включно з використанням на користь України заморожених російських активів.

У Декларації Великобританія наголошує на підтримці "формули миру", яку раніше запропонував Зеленський, і готовності відігравати провідну роль у її втіленні.

Париж

У столиці Франції, куди Володимир Зеленський прибув увечері 8 лютого, він зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Фото: EPA/UPG

Еммануель Макрон теж назвав “формулу миру” Президента Зеленського основою для обговорення шляху для досягнення миру і підтвердив, що Україна може розраховувати на Францію.

"Ми стоїмо поряд з Україною, твердо вирішивши супроводжувати її до перемоги", - сказав президент Франції.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц своєю чергою відзначив мужність, хоробрість та стійкість українців.

При цьому ані Олаф Шольц, ані Макрон нічого нового не пообіцяли, принаймні вголос, а Макрон, хоча й не виключив надання Україні винищувачів, зазначив, що в будь-якому випадку вони не можуть бути відправлені в “найближчі тижні”.

Водночас він відніс до “корисніших” і “швидших” озброєнь французькі самохідні гаубиці Caesar і систему ППО середнього радіусу дії MAMBA. Постачання артилерійських знарядь, за словами президента, буде активізовано, що допоможе Україні відбити російський наступ і надалі розпочати власний контрнаступ.

Брюсcель

У Брюсcелі Президент України виступив в Європарламенті, де встановили прапор України, а Зеленського зустріли тривалими оплесками. "Україна – це Європа. І ваше майбутнє – в Європейському Союзі", – наголосила у вітальному слові голова Європейського парламенту Роберта Мецола.

Володимир Зеленський, крім слів вдячності, говорив про те, що Україна захищається від найбільшої антиєвропейської сили сучасного світу, українці на полі бою разом із Європою, і лише перемога України гарантуватиме кожну зі спільних цінностей.

По завершенні промови Роберта Мецола вручила Зеленському прапор Європейського Союзу, після чого залунав Державний гімн України, а потім гімн Євросоюзу.

Фото: EPA/UPG

Президент України виступив також із промовою перед лідерами країн Євросоюзу. І знову підкреслив, що вільна Європа неможлива без вільної України.

Зеленський наголосив на необхідності створення трибуналу для притягнення до відповідальності всіх винних у війні окупантів, а також на конфіскації арештованих російських активів та їх спрямуванні на відбудову України.

Президент подякував європейським лідерам за надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу та за фінансову, збройну та гуманітарну підтримку.

Повний текст виступу президента можна прочитати тут.

9 лютого Президент Володимир Зеленський зустрівся з лідерами європейських країн та високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем, яким розповів про ситуацію на полі бою та оборонні потреби України. Йшлося зокрема про бойову авіацію, бронетехніку, артилерію та ППО.

Зеленський також закликав партнерів ухвалити рішення про початок переговорів щодо приєднання України до ЄС уже цього року.

Попри певну обережність його співрозмовників, за підсумками поїздки Володимир Зеленський повідомив, що є "певні позитивні рішення" щодо винищувачів для України: мовляв, ця інформація залишилася поза лаштунками.

Крім того, за словами Зеленського, після візиту до Великої Британії "є наближення щодо рішення про далекобійну зброю".

Під час пресконференції з главою Європейської ради Шарлем Мішелем і президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн після спеціального засідання Європейської ради Президент України також зазначив, що "почув від лідерів деяких держав Європи готовність надати необхідну Україні зброю, зокрема бойові літаки".

Упевненість у тому, що наша держава має отримати максимальну кількість зброї, зокрема системи ППО, танки, а також іншу військову техніку, висловив президент Євроради Шарль Мішель.

Фото: EPA/UPG

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зі свого боку повідомила, що під час підготовки чергового пакету санкцій ЄС взяли до уваги матеріали, напрацьовані Україною. Очікується, що згадані обмеження позбавлять ресурсів російську військову машину.

У Королівському палаці в Брюсселі аудієнцію Президенту України дав король Бельгії Філіп.

На зустрічі також був присутній прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо. Президент Зеленський передав королю уламок збитого в Україні російського літака СУ-25, на якому українські пілоти написали “Разом ми перемагаємо”.

Фото: Пресслужба Бельгійської монархії

Уже сьогодні, 10 лютого, стало відомо, що Європейська рада за підсумками зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським ухвалила резолюцію, в якій лідери ЄС підтвердили підтримку України в боротьбі проти російської агресії та закликали Росію негайно вивести всі війська з України.

У резолюції також йдеться про непохитність підтримки Європейським Союзом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та її законного права на самооборону проти російської агресії. "ЄС продовжуватиме та прагнутиме надалі збільшити у консультаціях із міжнародними партнерами колективний тиск на Росію, щоб вона зупинила війну та вивела свої війська та військове обладнання з України. Для того, щоб надалі підвищити для Росії ціну цієї війни, був ухвалений граничний рівень ціни на продукти нафтопереробки. ЄС готовий продовжувати зміцнення своїх обмежувальних заходів у тісній координації та співробітництві з глобальними партнерами. Будуть посилені заходи з протидії спробам обходити санкції", - зазначається в документі.

Звісно, подібні численні резолюції європейських, як і міжнародних структур на Росію анітрохи не впливають. Однак підтримка України аж ніяк не обмежується лише резолюціями і має цілком конкретне вираження. Сподіваємось, незабаром ми отримаємо чергове цьому підтвердження.