За словами Зеленського, на засіданні Євроради відбулася предметна розмова про те, що "дає безпеку та захищає життя, гарантує стабільність, повертає справедливість, що повністю відповідає і українським, і європейським інтересам", йдеться на сайті глави держави.

Європейський Союз має єдність щодо підтримки України, допоки наша держава не переможе російським агресором.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції з главою Європейської ради Шарлем Мішелем і президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн після спеціального засідання Європейської ради в Брюсселі.

За словами Зеленського, на засіданні Євроради відбулася предметна розмова про те, що "дає безпеку та захищає життя, гарантує стабільність, повертає справедливість, що повністю відповідає і українським, і європейським інтересам", йдеться на сайті глави держави.

Також Зеленський подякував європейським партнерам за системи ППО і закликав до посилення санкцій проти Росії.

"Потрібно робити ще один крок і запроваджувати санкції проти всієї ракетної та дронової промисловості Росії, проти тієї частини їхньої IT-галузі, яка забезпечує російський терор", – сказав Президент.

Він додав, що "почув від лідерів деяких держав Європи готовність надати необхідну Україні зброю, зокрема бойові літаки".

За словами президента Євроради Шарля Мішеля, наступні тижні в Україні будуть вирішальними, тому Європа має демонструвати згуртованість.

Також Мішель висловив переконання, що наша держава має отримати максимальну кількість зброї, зокрема системи ППО, танки, а також іншу військову техніку.

Глава Європейської ради підтримав українську формулу миру та ініціативу щодо проведення спеціального "саміту заради миру".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Євросоюз має продовжувати підтримувати Україну в протистоянні агресору.

"Зараз потрібно мобілізуватися для того, щоб захистити європейський спосіб життя. Україна – це і є європейський спосіб життя. Ми – єдина родина. Члени цієї родини солідарні. Ви можете розраховувати на нашу допомогу, і ми будемо надавати вам повну підтримку зараз і в майбутньому, щоб ваш народ пройшов цю жахливу війну", – сказала фон дер Ляєн.

За словами очільниці Єврокомісії, під час підготовки чергового пакету санкцій ЄС взяли до уваги матеріали, напрацьовані Україною. Очікується, що згадані обмеження позбавлять ресурсів російську військову машину.

Також фон дер Ляєн додала, що триває процес збору доказів воєнних злочинів РФ, скоєних на території України, та створення суду задля притягнення всіх винних до відповідальності.

Нагадаємо, 9 лютого Зеленський прибув до Брюсселя.

Шарль Мішель на брифінгу заявив, що Україна швидко демонструє можливість виконання вимог для вступу до Євросоюзу.