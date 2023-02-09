Зеленський та Сунак підписали "Лондонську декларацію"

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Великобританії він підписав із головою британського уряду Ріші Сунаком "Лондонську декларацію".

Як вказано у документі, Великобританія вже надала Україні майже 4 млрд фунтів стерлінгів військової, гуманітарної та економічної підтримки. З них 2,3 мільярда – військової, що за обсягами поступається лише США.

Британська сторона зобов’язується продовжувати цю підтримку, допомагати відновлювати українську енергосистему та іншу цивільну інфраструктуру. Також Великобританія зобов’язується продовжувати санкції проти Росії, включно з використанням заморожених російських активів на користь України.

Фото: EPA/UPG

Великобританія також наголошує, що допоможе в довгостроковій розбудові ЗСУ. Напередодні саміту НАТО у Вільнюсі Лондон обіцяє працювати над "поглибленням оперативної сумісності України з НАТО і прискоренням переходу України на стандарти НАТО".

У Декларації Великобританія наголошує на підтримці "формули миру", котру раніше запропонував Зеленський, і готова відігравати провідну роль для її втілення.

Також у документі анонсовано проведення 21-22 червня в Лондоні Конференції з відновлення України.

"Ми впевнені, що разом з нашими союзниками і партнерами ми переможемо незаконне і неспровоковане вторгнення Росії і побудуємо сильну Україну, де пануватимуть мир і процвітання", – підсумовується в "Лондонській декларації".

Нагадаємо, 8 лютого літак з президентом України Володимиром Зеленським прибув до лондонського аеропорту “Станстед”. Глава держави зустрівся з прем'єром Ріші Сунаком, виступив перед британським парламентом і провів зустріч із королем Чарльзом ІІІ.

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Великобританії обговорювались оборонні питання. Крім того, було обговорено взаємодію на міжнародних майданчиках.

Пізніше президент Франції Емманюель Макрон також зазначив, що “формула миру” є основою для обговорення шляху для досягнення миру.