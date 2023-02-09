Запропонований Україною план має привести до міжнародної мирної конференції, - Макрон

На думку президента Франції Емманюеля Макрона, “формула миру” президента Зеленського є основою для обговорення шляху для досягнення миру.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Україна може розраховувати на нас у побудові миру. Запропонований вами план є необхідною основою для обговорення цього шляху, який має привести нас до міжнародної мирної конференції", - сказав Макрон Зеленському.
Також президент Франції відзначив “вражаючу сміливість, ясність і цілеспрямованість” Зеленського.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, в свою чергу, привітав мужність, хоробрість та стійкість українців.
Макрон зазначив - те, що відбувається в Україні, впливає на майбутнє Європи.
"Ми стоїмо поряд з Україною, твердо вирішивши супроводжувати її до перемоги", - сказав президент Франції Володимиру Зеленському.
Нагадаємо, 8 лютого літак з президентом України Володимиром Зеленським прибув до лондонського аеропорту “Станстед”. Глава держави зустрівся з прем'єром Ріші Сунаком, виступив перед британським парламентом і провів зустріч із королем Чарльзом ІІІ.
Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Великобританії обговорювались оборонні питання. Крім того, було обговорено взаємодію на міжнародних майданчиках.