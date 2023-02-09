Запропонований Україною план має привести до міжнародної мирної конференції, - Макрон

Президент Франції ввважає - те, що відбувається в Україні, впливає на майбутнє Європи.

На думку президента Франції Емманюеля Макрона, “формула миру” президента Зеленського є основою для обговорення шляху для досягнення миру.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Україна може розраховувати на нас у побудові миру. Запропонований вами план є необхідною основою для обговорення цього шляху, який має привести нас до міжнародної мирної конференції", - сказав Макрон Зеленському.

Також президент Франції відзначив “вражаючу сміливість, ясність і цілеспрямованість” Зеленського.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, в свою чергу, привітав мужність, хоробрість та стійкість українців.

Макрон зазначив - те, що відбувається в Україні, впливає на майбутнє Європи.

"Ми стоїмо поряд з Україною, твердо вирішивши супроводжувати її до перемоги", - сказав президент Франції Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, 8 лютого літак з президентом України Володимиром Зеленським прибув до лондонського аеропорту “Станстед”. Глава держави зустрівся з прем'єром Ріші Сунаком, виступив перед британським парламентом і провів зустріч із королем Чарльзом ІІІ.

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Великобританії обговорювались оборонні питання. Крім того, було обговорено взаємодію на міжнародних майданчиках.