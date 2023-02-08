Українські пілоти зможуть опанувати винищувачі Typhoon на пів року швидше, аніж передбачає програма, - Зеленський

За словами британського прем'єра, підготовка - це перший крок до постачання винищувачів Україні.

Українські пілоти зможуть опанувати управління британськими винищувачами Typhoon на пів року швидше, ніж це передбачено програмою.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком, передає "РБК-Україна".

"Я не знав, що навчання на літаках Typhoon триває три роки. Давайте ми відправимо наших пілотів і вони навчаться через 2,5 роки", - сказав Зеленський.

Британський прем'єр зазначив, що підготовка українських пілотів - це перший крок до постачання винищувачів Україні. Сунак на запитаня про постачання нашій державі Typhoon-ів додав, що його країна зараз нічого не виключає у питанні військової допомоги.

"Ми ведемо переговори з нашими союзниками", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, нині стало відомо, що Ріші Сунак доручив міністрові оборони Бену Воллесу розслідувати, які літаки Великобританія потенційно може надати Україні.

За словами Сунака, танки Challenger 2 доставлять в Україну вже у березні. Крім того, Британія розширить програми підготовки для українських військових і навчатиме також моряків та пілотів.