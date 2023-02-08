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Українські пілоти зможуть опанувати винищувачі Typhoon на пів року швидше, аніж передбачає програма, - Зеленський

За словами британського прем'єра, підготовка - це перший крок до постачання винищувачів Україні.

Українські пілоти зможуть опанувати винищувачі Typhoon на пів року швидше, аніж передбачає програма, - Зеленський
Фото: скриншот відео

Українські пілоти зможуть опанувати управління британськими винищувачами Typhoon на пів року швидше, ніж це передбачено програмою.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком, передає "РБК-Україна".

"Я не знав, що навчання на літаках Typhoon триває три роки. Давайте ми відправимо наших пілотів і вони навчаться через 2,5 роки", - сказав Зеленський.

Британський прем'єр зазначив, що підготовка українських пілотів - це перший крок до постачання винищувачів Україні. Сунак на запитаня про постачання нашій державі Typhoon-ів додав, що його країна зараз нічого не виключає у питанні військової допомоги.

"Ми ведемо переговори з нашими союзниками", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, нині стало відомо, що Ріші Сунак доручив міністрові оборони Бену Воллесу розслідувати, які літаки Великобританія потенційно може надати Україні.

За словами Сунака, танки Challenger 2 доставлять в Україну вже у березні. Крім того, Британія розширить програми підготовки для українських військових і навчатиме також моряків та пілотів.

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