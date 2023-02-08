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На окупованій території Херсонщини росіяни щодня проводять обшуки та обкрадають жителів

Тим, хто відмовляється від російського паспорта, погрожують фільтраційними заходами.

На окупованій території Херсонщини росіяни щодня проводять обшуки та обкрадають жителів
Ілюстративне фото
Фото: 24 канал

На тимчасово окупованій території Херсонщини російські загарбники проводять щоденні обшуки.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, така ситуація в населених пунктах Громівка, Чаплинка, Мала Кардашинка, Зелене, Чулаківка та Нововолодимирівка. Тут рашисти проводять грабежі населення: викрадають побутову техніку, телефони та усі цінні речі.

У Новотроїцькому вороги проводять фільтраційні заходи щодо мирного населення. 

"В першу чергу це стосується тих, хто працював в українських державних установах та відмовляється співпрацювати з російською окупаційною адміністрацією і виходити на роботу. Також загарбники погрожують, що особи, які до березня не отримають російські паспорти, автоматично підпадатимуть під фільтраційні заходи", - повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, окупаційна адміністрація у Скадовському, Каланчацькому, Новотроїцькому та Генічеському районах Херсонщини анонсувала створення кадетських класів у школах.

Тим часом рашисти у Старобільську Луганської області змушують жителів віддавати дітей до "козацько-кадетського корпусу".

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