У Києві демонтують пам’ятник радянському льотчику-випробувачу Валерію Чкалову.
Про це повідомляє LB.
Перед демонтажем депутатка Київської міськради Аліна Михайлова повідомила у Telegram, що пам’ятник Чкалову ще не зносять.
«Сьогодні прийшли комунальники, трохи поцупали постамент, обнесли парканчиком і поставили папірчик, що він буде незабаром демонтований. Сьогодні робоча група має дати доручення Департаменту благоустрою на демонтаж. Але в будь-якому разі це питання найближчого часу», — написала вона.
Згодом пам'ятник почали демонтувати.
Нагадаємо, нещодавно Мінкультури України дало “зелене світло” демонтажу пам'ятників Ватутіну та Чкалову у Києві. У міністерстві вважають, що столична влада і без того могла демонтувати пам'ятники.
Напередодні Мінкульт виключив їх з держреєстру нерухомих пам’яток України.