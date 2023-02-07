Мінкультури дало “зелене світло” демонтажу пам'ятників Ватутіну та Чкалову у Києві

У міністерстві вважають, що столична влада і без того могла демонтувати пам'ятники.

Найближчим часом у Києві можуть демонтувати пам'ятники Ватутіну та Чкалову.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Як зазначається, Мінкультури вирішило не вносити до Державного реєстру нерухомих пам’яток України наступні об’єкти культурної спадщини:

Пам’ятник генералу армії Ватутіну М. Ф., який розташований у Маріїнському парку Києва;

Пам’ятник Чкалову В. П., розташований по вул. Олеся Гончара у м. Києві.

“І хоча питання перенесення вищезазначених пам'ятників КМДА могла вирішити і без втручання міністерства, в інший визначений законом спосіб, тепер КМДА точно має виключити ці пам'ятники з Переліку щойно виявлених об'єктів, демонтувати й перенести монументи”, - наголосили в міністерстві.

Раніше експертна комісія Мінкультури рекомендувала КМДА демонтувати та перенести пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну.