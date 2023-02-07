​Війна. Прогноз на пів року
​Війна. Прогноз на пів року
Небезпечний аеростат: як повітряний зонд погіршив відносини США та Китаю
Небезпечний аеростат: як повітряний зонд погіршив відносини США та Китаю
​З 1 вересня УГКЦ в Україні переходить на новий календар
​З 1 вересня УГКЦ в Україні переходить на новий календар
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Андрій Смирнов: «Люди повернуться до України, і їхні запити на справедливість будуть надзвичайно високими»
Андрій Смирнов: «Люди повернуться до України, і їхні запити на справедливість будуть надзвичайно високими»
Ивано-Франковский облсовета собирает внеочередную сессию для ответа Медведеву
Зайці без депресії, або Як пережити тривожне очікування
Зайці без депресії, або Як пережити тривожне очікування
Кількість загиблих унаслідок землетрусів в Туреччині та Сирії перевищила 4300 осіб (оновлено)
Кількість загиблих унаслідок землетрусів в Туреччині та Сирії перевищила 4300 осіб (оновлено)
ГоловнаКультура

Мінкультури дало “зелене світло” демонтажу пам'ятників Ватутіну та Чкалову у Києві

У міністерстві вважають, що столична влада і без того могла демонтувати пам'ятники.

Мінкультури дало “зелене світло” демонтажу пам'ятників Ватутіну та Чкалову у Києві
Фото: Дмитро Реплянчук/Громадське

Найближчим часом у Києві можуть демонтувати пам'ятники Ватутіну та Чкалову. 

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Як зазначається, Мінкультури вирішило не вносити до Державного реєстру нерухомих пам’яток України наступні об’єкти культурної спадщини:

  • Пам’ятник генералу армії Ватутіну М. Ф., який розташований у Маріїнському парку Києва;
  • Пам’ятник Чкалову В. П., розташований по вул. Олеся Гончара у м. Києві.

“І хоча питання перенесення вищезазначених пам'ятників КМДА могла вирішити і без втручання міністерства, в інший визначений законом спосіб, тепер КМДА точно має виключити ці пам'ятники з Переліку щойно виявлених об'єктів, демонтувати й перенести монументи”, - наголосили в міністерстві. 

Раніше експертна комісія Мінкультури рекомендувала КМДА демонтувати та перенести пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також