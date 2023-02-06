У конкурсі на директора Довженко Центру перемогла Олена Гончарук

У конкурсі на очільника Національного підприємства “Довженко Центр” перемогла Олена Гончарук. Конкурс проходив у приміщенні Держкіно, деякі члени комісії та кандидати брали участь онлайн, повідомляє кореспондент LB.ua.

На посаду початково претендували пʼять кандидатів та кандидаток. У ході конкурсу один із претендентів (Кирило Жаровський) зняв свою кандидатуру та висловив підтримку ексдиректорці ДЦ Олені Гончарук, яка теж брала участь у конкурсі.

Конкурсна комісія у складі девʼяти осіб (від Держкіно продюсери Тарас Босак, Андрій Ногін, Олег Щербина; від ДЦ Ірина Подоляк, Людмила Горделадзе, Олеся Крижанівська; від громадських організацій Степан Бурбан – Культурна агенція “Лінія втечі”, Віктор Глонь – “Незалежні культурні ініціативи”, Володимир Шейко – “Коаліція дієвців культури”) заслухала презентації чотирьох кандидатів.

Фото: Ксенія Білаш

Фото: Ксенія Білаш

На посаду претендували: Вікторія Водка отримала три голоси від представників Держкіно, Гончарук – отримала 6 голосів від представників ДЦ та ГО, Олексій Пантєлєєв – отримав 0 голосів, Сергій Сліпак – отримав 0 голосів.

Контракт з Гончарук має бути підписаний головою Держкіно (Мариною Кудерчук) упродовж двох місяців.

У травні 2021 року міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, порушивши норми закону про культуру, не підписав контракту з переможницею конкурсу на цю посаду Оленою Гончарук. Міністр зволікав з призначенням Олени і навіть просив перезапустити конкурс, оскільки, на його думку, були порушені права одного учасника, Олексія Душутіна. Душутін – власник бізнесу в Росії і громадянин Канади. Гончарук у травні 2021 призначили в.о. Влітку 2022 Центр передали в підпорядкування Держкіно, очільниця котрого виконати норми закону теж не поспішила.

Восени 2022 Олену Гончарук відсторонили від виконання обов'язків в.о. генерального директора ДП, але залишили на посаді керівниці Музею кіно Довженко-Центру. Відсторонення пояснили "результатами аудиту". Натомість Держкіно призначило тимчасову в.о. – Юлію Каждан, яка ніколи не була повʼязана з кіно. Колектив "Довженко-Центру" не пустив новопризначену керівницю Юлію Каждан до приміщення. 10 листопада силовики провели у приміщенні Центру обшук та забрали печатку, при цьому не запротоколювали цю дію.

У кінці грудня 2022 року Держкіно оголосило конкурс на посаду очільника Довженко-Центру. Термін проведення конкурсу –не більш ніж 60 днів, а саме з 21 грудня 2022 року до 21 лютого 2023 року.

Докладно про спроби "реорганізації" Довженко-Центру читайте в матеріалі на LB.ua.