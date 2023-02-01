Болдуїна звинуватили в ненавмисному вбивстві Гатчінс під час зйомок “Іржі”

Актора Алека Болдуїна звинуватили в ненавмисному вбивстві за те, що він продемонстрував “безрозсудну” зневагу до безпеки, що призвело до вбивства операторки Галини Гатчінс на зйомках вестерну “Іржа” у жовтні 2021 року.

Про це пише Reuters.

Окружний прокурор Мері Кармак-Алтвіс висунула звинувачення після місяців спекуляцій щодо того, чи мала вона докази злочинної недбалості Болдуїна, коли з револьвера актора під час репетиції вистрілив бойовий снаряд, що вбив Гатчінс.

Болдуїн та менеджерка з реквізиту зброї Ханна Гутьєррес-Рід отримали звинувачення у ненавмисному вбивстві за двома пунктами. Вони можуть отримати найсерйозніше покарання – п'ять років тюремного ув'язнення, якщо прокуратура переконає присяжних, що Болдуїн не просто недбало, а й безрозсудно використовував вогнепальну зброю.

Справа Болдуїна примітна тим, що з моменту “народження” Голлівуду практично немає прецедентів, коли б акторові пред'являлися кримінальні звинувачення через смерть на знімальному майданчику.

У заяві про ймовірну причину, яка супроводжує звинувачення, Болдуїн згадується як актор і продюсер фільму. “Свідчення показують, що лише в день стрілянини за короткий час до обіду та під час стрілянини сталося щонайменше 12 дій чи бездіяльностей з необережності, і це не включає необережного поводження Болдуїна з вогнепальною зброєю”, – зазначено у документі.

Актор заперечує відповідальність за стрілянину, заявивши, що Гатчінс наказала йому направити пістолет на камеру, він звів револьвер, але не натискав на курок. За його словами, завданням Гутьєррес-Рід та інших спеціалістів зі зброї було забезпечити її розрядження. Цю позицію підтримують багато акторів та профспілка SAG-AFTRA.

Загальногалузеві правила безпеки при користуванні вогнепальною зброєю закликають акторів “ніколи не класти палець на спусковий гачок, доки ви не будете готові стріляти”.

Судово-медична експертиза револьвера ФБР показала, що він “функціонував нормально” і не стріляв би без натискання на спусковий гачок.

За словами експертів-правознавців, прокурори можуть зіткнутися з великими труднощами, щоб переконати присяжних у кримінальній відповідальності Болдуїна. Актор був упевнений, що пістолет є безпечним для використання, перш ніж вистрілив бойовим патроном.

Прокурори зазначають, що Болдуїн не відвідував заняття з поводження з вогнепальною зброєю і в день стрілянини не вимагав як мінімум двох перевірок безпеки вогнепальної зброї, що є стандартним протоколом.

Зазначимо, Галина Гатчінс народилася та виросла в Україні. Вона закінчила Київський державний університет за спеціальністю "міжнародна журналістика", а потім працювала на зйомках документальних фільмів у Великій Британії.

У 2015 році вона здобула кінематографічну освіту в США та зробила успішну кар'єру операторки. У 2019 році журнал American Cinematographer назвав її однією із висхідних зірок американської кінематографії. Зокрема вона знімала стрічку про супергероя "Макс Фіст" ("Archenemy") та фільм жахів "Дорогенька" (Darlin').

Нагадаємо, торік у жовтні стало відомо, що Алек Болдуїн і продюсери вестерну “Іржа” досягли мирової угоди в позові про смерть унаслідок протиправних дій, поданому сім’єю операторки.