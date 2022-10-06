Болдуїн досягнув мирової угоди у позові про смерть операторки Галини Гатчінс

Алек Болдуїн і продюсери вестерну “Іржа” досягли мирової угоди в позові про смерть унаслідок протиправних дій, поданому сім’єю операторки Галини Гатчінс, яку актор застрелив торік під час зйомок.

Про це пише Reuters.

Виробництво кінострічки буде відновлено в січні, а чоловік покійної кінематографістки Меттью Гатчінс стане виконавчим продюсером. Джоел Соуза, який був поранений під час стрілянини, залишиться режисером, а головні ролі зіграють ті ж актори, включно з Болдуїном.

“Я не зацікавлений у взаємних звинуваченнях або приписуванні провини. Ми всі вважаємо, що смерть Галини стала жахливим нещасним випадком”, – сказав Хатчінс.

Водночас після оголошення мирової угоди місцева прокуратура заявила, що Болдуїн та інші все ще можуть зіткнутися з кримінальними обвинуваченнями через жінки.

Нагадаємо, 42-річна громадянка України Галина Гатчінс у жовтні 2021 року загинула на знімальному майданчику фільму "Іржа" (Rust) від пострілу з рушниці, який зробив Алек Болдуїн. Актор мав стріляти холостими патронами. Натомість реквізитна зброя виявилася заряджена бойовими.

Родичі кінооператорки подали до суду на Болдуїна. Позов направили до суду округу Санта-Фе (штат Нью-Мексико). Юристи заявили, що до смерті операторки призвела “безрозсудна поведінка” Болдуїна та інших продюсерів фільму, а також їхні заходи щодо скорочення витрат на майданчику.

Галина Гатчінс народилася на Житомирщині, а потім виїхала до США і успішно працювала в американській кіноіндустрії.

У 2015 році Гатчінс закінчила Американський інститут кіно і почала знімати фільми. У 2019 році кінооператорка перемогла в номінації "Висхідна зірка" конкурсу American Cinematographer.

Першою її великою роботою став фільм "Заклятий ворог" із Джо Манганьєлло у головній ролі. Торік стрічка перемогла у номінації "Найкращий фільм" на Sitges International Film Festival.