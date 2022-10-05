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У Білому домі прокоментували "мирні пропозиції" Ілона Маска для України

"Ми не збираємося говорити про Україну без України".

У Білому домі прокоментували "мирні пропозиції" Ілона Маска для України
Фото: EPA\UPG

У Білому домі прокоментували нещодавні пропозиції гендиректора компанії Tesla Ілона Маска щодо досягнення миру між Україною та Росією, наголосивши, що все, що стосується України, не буде обговорюватися без неї.

Про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає "Укрінформ".

"Ми чітко про це заявляли… Ми не збираємося говорити про Україну без України. Це їхнє рішення, коли справа стосується будь-якої дипломатії чи переговорів щодо цього. І тому я залишаю це на розсуд українського народу", – сказала Жан-П’єр.

Вона додала, що США будуть поряд з українцями, коли вони боротимуться за свій суверенітет.

"І це рішення щодо їхнього суверенітету, свободи, демократії ухвалюватиметься разом із ними", – наголосила речниця Білого дому.

Нагадаємо, Маск запустив у своєму Twitter-акаунті голосування щодо псевдореферендумів на окупованих територіях і питанні Криму. 

Президент України Володимир Зеленський і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відреагували на скандальний Twitter-допис.

Також Маску відповів голова МЗС Дмитро Кулеба. Він наголосив, що заклики до України відмовитися від її людей та землі є, по суті, пропозицією дозволити росіянам і далі вбивати українців.

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