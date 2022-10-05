Байден заборонив Мінфіну США брати участь у транзакціях із обміном СПЗ Росії та Білорусі

Президент США підписав закон про заборону обміну СПЗ Росії та Білорусі.

Президент США Джозеф Байден підписав указ, який забороняє американському Міністерству фінансів брати участь в операціях, пов'язаних із обміном спеціальних прав запозичення РФ та Білорусі.

Про уе повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Білий дім.

"У понеділок 4 жовтня президент підписав... "Закон про заборону обміну СПЗ Росії та Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що закон забороняє міністру фінансів США брати участь в угодах, пов'язаних із обміном спеціальних прав запозичення, які належать Росії чи Білорусі.

Спеціальні права запозичення (SDR, special drawing rights) – розрахункова грошова одиниця, що використовується Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, напередодні Олександр Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України на боці Росії.