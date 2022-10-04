Ми будемо підтримувати Україну, поки останній російський танк не відтягне останній український тягач, - голова МЗС Великобритані

Великобританія підтримуватиме українців проти Росії, доки війна не буде ними виграна.

Про це повідомляють Sky News з посиланням на міністра закордонних справ Великобританії Джеймса Клеверлі.

Він заявив, що підтримка України триватиме, поки не буде відновлено територіальну цілісність нашої держави.

“Ми будемо їх підтримувати, поки останній російський танк не відтягне останній український тягач”, - додав Клеверлі.

Голова МЗС Великобританії наголосив, що потрібна стратегічна витривалість, щоб довести підтримку України до кінця. Якщо цього не буде зроблено, кожен потенційний агресор отримає повідомлення, що рішучість світу крихка.

“І якщо ви слухаєте цю промову, пане Путін або пане Лавров, дозвольте мені сказати чітко: ми ніколи не визнаємо анексію Луганська, або Донецька, або Херсона, або Запоріжжя, або Криму”, - наголосив Клеверлі.

Нагадаємо, 6 вересня королева Великої Британії Єлизавета ІІ офіційно затвердила Ліз Трасс на посаді прем’єр-міністра. Наступного дня Трасс призначила ключових міністрів свого уряду. Зокрема, на чолі МЗС став Джеймс Клеверлі, який раніше два роки працював у зовнішньополітичному відомстві. Він також був міністром освіти в уряді Бориса Джонсона.