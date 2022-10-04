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Кулеба: Українсько-африканський ренесанс буде заснований на принципі взаємної поваги та вигоди

Голова МЗС здійснює перше в історії української дипломатії турне країнами Африки. 

Кулеба: Українсько-африканський ренесанс буде заснований на принципі взаємної поваги та вигоди
Фото: twitter.com/MFA_Ukraine

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що співпраця України та африканських країн буде заснована на принципі взаємної поваги та вигоди.

Про це він написав у Twitter.

"Я приїхав сюди не для того, щоб дружити з африканськими країнами проти будь-кого. Ми хочемо потоваришувати з африканськими країнами на благо наших народів, їхньої безпеки та процвітання. Українсько-африканський ренесанс буде заснований на принципі взаємної поваги та вигоди", - сказав міністр.

Нагадаємо, Кулеба здійснює перше в історії української дипломатії турне країнами Африки

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