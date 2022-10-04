Кулеба: Українсько-африканський ренесанс буде заснований на принципі взаємної поваги та вигоди

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що співпраця України та африканських країн буде заснована на принципі взаємної поваги та вигоди.

Про це він написав у Twitter.

"Я приїхав сюди не для того, щоб дружити з африканськими країнами проти будь-кого. Ми хочемо потоваришувати з африканськими країнами на благо наших народів, їхньої безпеки та процвітання. Українсько-африканський ренесанс буде заснований на принципі взаємної поваги та вигоди", - сказав міністр.

Нагадаємо, Кулеба здійснює перше в історії української дипломатії турне країнами Африки.