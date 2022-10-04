Уряд Великобританії відмовився від плану зменшити максимальну ставку податку на прибуток

Ця заява знаменує серйозне та різке падіння для нового прем’єр-міністра Ліз Трасс.

Британський уряд скасовує плани щодо зменшення найвищої ставки податку на прибуток з 45% до 40%. Про це пише CNN.

Рішення було схвалено після невдоволення серед законодавців-консерваторів і тижня фінансово-економічних потрясінь.

Міністр фінансів Квасі Квартенг заявив, що зниження податків для людей, які заробляють понад 150 000 фунтів стерлінгів (170 000 доларів США), “стало відволіканням” від пакета заходів уряду для подолання енергетичної кризи та ширшого зниження податків у країні.

Ця заява знаменує серйозне та різке падіння для нового прем’єр-міністра Ліз Трасс, уряд якої був схвильований реакцією на пропозицію щодо радикального зниження податків.

Запропоновані скорочення на 45 мільярдів фунтів (50,5 мільярдів доларів) були б найбільшими за останні 50 років. Але скорочення призвели до падіння фунта стерлінгів до історичного мінімуму щодо долара США та спровокували хаос на ринку боргових зобов’язань Великобританії, оскільки вони вимагатимуть значно більших державних запозичень. Іпотечні ставки різко зросли, а деякі пенсійні фонди намагалися залишитися платоспроможними.

Порядок відновили лише завдяки екстреному втручанню минулої середи з боку Банку Англії, який заявив, що викупить державні облігації Великобританії на суму 65 мільярдів фунтів (73 мільярди доларів).

Рішення уряду значно знизити податки для тих, хто найбільше заробляє, у той час як мільйони з усіх сил намагаються оплачувати рахунки за електроенергію та їжу, було найбільшим політично суперечливим елементом плану нового уряду.

Міжнародний валютний фонд розкритикував урядовий пакет, заявивши, що він посилить нерівність і інфляційний тиск в економіці Великобританії.