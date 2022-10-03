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Президент Болгарії відмовився підтримати прискорений вступ України до НАТО

Рішення про вступ України до НАТО має прийматися лише після розробки чітких параметрів мирного врегулювання конфлікту між Росією та Україною.

Президент Болгарії відмовився підтримати прискорений вступ України до НАТО
Фото: Пресслужба президента Болгарії

Президент Болгарії Румен Радєв не підписується під повним текстом декларації, прийнятої деякими країнами Східної Європи щодо членства України в НАТО.

Про це повідомляє БНР.

“Рішення про вступ України до НАТО має прийматися лише після розробки чітких параметрів мирного врегулювання конфлікту між Росією та Україною, які повинні бути прийняті та реалізовані обома воюючими державами”, - повідомили у пресслужбі президента Болгарії.

Там також наголосили, що декларація саміту НАТО в Бухаресті 2008 року щодо майбутнього вступу України була прийнята в зовсім іншому середовищі безпеки. 

“Військові дії на території України сьогодні вимагають обговорення її членства в Альянсі в повному складі Північноатлантичної ради”, - підкреслили у пресслужбі.

Нагадаємо, 30 вересня президент України Володимир Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО та зазначив, що країна розраховує на приєднання у прискореному порядку. Президенти дев’яти країн східної і центральної Європи, що є членами Альянсу, підтримали членство України в НАТО і закликали збільшити військову допомогу нашій державі.

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