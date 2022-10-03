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Литва висилає російського повіреного – має виїхати протягом пʼяти днів

Також йому висловили протест через незаконну анексію чотирьох українських територій.

Литва висилає російського повіреного – має виїхати протягом пʼяти днів
рябоконь
Фото: рбк

Литва висилає тимчасово повіреного у справах Росії Сергія Рябоконя. Це повʼязано з його заявами, що не відповідають дипломатичному статусу. Рябоконя оголосили персоною нон-грата, пише Delfi.

Він має виїхати з країни протягом пʼяти днів. 

Представнику посольства Росії в Литві також було висловлено рішучий протест проти оголошеного 30 вересня президентом Росії незаконного рішення про анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України, частини яких тимчасово окуповані Росією.

У квітні Литва першою з європейських країн відкликала свого посла з Росії. Також вона вирішила закрити своє посольство в Клайпіді. Тоді ж країна прийняла рішення вислати посла, після чого Росію в країні представляв повірений. 

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