Литва висилає російського повіреного – має виїхати протягом пʼяти днів

Також йому висловили протест через незаконну анексію чотирьох українських територій.

Литва висилає тимчасово повіреного у справах Росії Сергія Рябоконя. Це повʼязано з його заявами, що не відповідають дипломатичному статусу. Рябоконя оголосили персоною нон-грата, пише Delfi.

Він має виїхати з країни протягом пʼяти днів.

Представнику посольства Росії в Литві також було висловлено рішучий протест проти оголошеного 30 вересня президентом Росії незаконного рішення про анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України, частини яких тимчасово окуповані Росією.

У квітні Литва першою з європейських країн відкликала свого посла з Росії. Також вона вирішила закрити своє посольство в Клайпіді. Тоді ж країна прийняла рішення вислати посла, після чого Росію в країні представляв повірений.