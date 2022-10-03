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Борис Джонсон очолить групу "Консерватори-друзі України"

До групи також увійшли депутати парламенту Об’єднаного королівства, які допомагають Україні в протистоянні російській агресії.

Борис Джонсон очолить групу "Консерватори-друзі України"
Фото: EPA/UPG

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон стане президентом британської ініціативи "Консерватори-друзі України".

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на слова чинного президента ініціативи Джона Віттінгейла, пише The Guardian.

“Борис Джонсон – найбільш очевидна та найгідніша особа для очільництва цієї організації, оскільки він був першою людиною не лише у цій країні, а у всьому Західному світі, яка рішуче виступила на підтримку українського народу”, – сказав Віттінгейл.

Оголошення було зроблено на з’їзді Консервативної партії, відвідати який самому Джонсону не вдалося.

"Борис вибачається, що не має змоги бути із нами сьогодні, але він переказав повну підтримку тому, у що ми всі віримо, і продовженню підтримки України", – зазначив Віттінгейл.

До групи "Консерватори-друзі України" входять депутати парламенту Об’єднаного королівства від Консервативної партії, а також інші члени партії, які намагаються надавати Україні допомогу у протистоянні російській агресії.

Нагадаємо, в липні Джонсон оголосив про відставку. На посаді прем'єр-міністра його змінила міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

Джонсон приїжджав в Україну на День Незалежності. Тоді він оголосив про новий пакет оборонної допомоги на понад $63 млн.

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