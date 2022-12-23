​Британці вважають Джонсона найкомпетентнішим із трьох прем'єрів, які були в 2022 році

Британці назвали колишнього прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона найкомпетентнішим із тих, хто очолював уряд у 2022 році. Другим став чинний прем'єр Ріші Сунак, а Ліз Трасс посіла останнє – третє – місце.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на результати опитування People Polling.

Так, 32% британців назвали Джонсона найкомпетентнішим прем'єр-міністром у 2022 році, 29% назвали Сунака і лише 3% висловилися за Трасс. Інші респонденти не дали відповіді.

При цьому популярність правлячої Консервативної партії, яку представляли всі три міністри, різко знизилась. 46% опитуваних заявили, що якби парламентські вибори відбувалися завтра, вони проголосували б за Лейбористську партію і лише 22% – за Консервативну. Інші голоси розподілилися між іншими партіями.

Майже 57% учасників опитування заявили, що тією чи іншою мірою згодні з фразою "У Великій Британії більше нічого не працює", близько 19% висловили незгоду з цим твердженням, 14% заявили, що ніяк не ставляться до цієї фрази, 5% не змогли відповісти на запитання, а ще 5% – не відповіли.

В опитуванні взяли участь 1 148 британців віком від 18 років.

Нагадаємо, Джонсон у липні заявив про намір залишити посаду прем'єра на тлі декількох скандалів за його участю. Після цього в результаті виборів прем'єркою стала Трасс. Однак, їй довелося піти у відставку через невдоволення у політичних колах роботою її уряду. Трасс пробула на посаді 44 дні.

Після цього консерватори оголосили про ще одні внутрішньопартійні вибори. Сунак виявився єдиним кандидатом, який зміг набрати необхідну кількість голосів для участі в них, й автоматично став третім прем'єром Великої Британії за рік. Докладніше про нього читайте в матеріалі LB.ua "Британія з прем’єром. Чого чекати від Ріші Сунака".