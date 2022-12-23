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Працівника німецької розвідки підозрюють у передачі інформації Москві

Його арештували.

Працівника німецької розвідки підозрюють у передачі інформації Москві
Фото: ЕРА/UPG

Влада Німеччини повідомила про арешт працівника Федеральної розвідувальної служби через підозру у шпигунстві на користь Росії. Про це пише BBC.

“Підозрюваного, чиє повне ім'я, відповідно до німецького законодавства, розкривається лише частково – Карстен Л., заарештували у Берліні у справі про можливу державну зраду”, – зазначає видання.

Влада обшукала його квартиру та робоче місце, а також житло ще однієї людини.

Голова розвідки Бруно Каль сказав, що розкриття подробиць цієї справи може зіграти на руку Москві.

"У випадку з Росією ми маємо справу з актором, який вирізняється безпринципністю і готовністю застосовувати насильство, і ми повинні брати це до уваги. Кожна розголошена деталь цієї операції дасть противнику перевагу в намірах завдати шкоди Німеччині", - сказав Каль.

Карстен Л. був ув'язнений у четвер, наступного дня після його арешту в столиці Німеччини. Також було проведено обшуки у колишній штаб-квартирі ФРС у Пуллаху неподалік Мюнхена.

Затриманого підозрюють у тому, що цього року він передав Росії інформацію, яку отримав завдяки своїй професійній діяльності. Федеральні прокурори не уточнили, чи це було до або після вторгнення Росії до України.

Згідно з веб-сайтом журналу Spiegel, канцлер Німеччини Олаф Шольц був проінформований про ситуацію кілька тижнів тому, а 16 грудня було видано ордер на арешт підозрюваного.

Додамо, кілька місяців тому розпочався суд над офіцером запасу німецької армії, який звинувачувався у передачі інформації російській розвідці у період з 2014 по 2020 рік.

Нагадаємо, заступник директора Центрального розвідувального управління з операцій Девід Марлоу заявив під час свого першого публічного виступу, що його відомство шукає росіян, незадоволених війною в Україні.

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