Працівника німецької розвідки підозрюють у передачі інформації Москві

Влада Німеччини повідомила про арешт працівника Федеральної розвідувальної служби через підозру у шпигунстві на користь Росії. Про це пише BBC.
“Підозрюваного, чиє повне ім'я, відповідно до німецького законодавства, розкривається лише частково – Карстен Л., заарештували у Берліні у справі про можливу державну зраду”, – зазначає видання.
Влада обшукала його квартиру та робоче місце, а також житло ще однієї людини.
Голова розвідки Бруно Каль сказав, що розкриття подробиць цієї справи може зіграти на руку Москві.
"У випадку з Росією ми маємо справу з актором, який вирізняється безпринципністю і готовністю застосовувати насильство, і ми повинні брати це до уваги. Кожна розголошена деталь цієї операції дасть противнику перевагу в намірах завдати шкоди Німеччині", - сказав Каль.
Карстен Л. був ув'язнений у четвер, наступного дня після його арешту в столиці Німеччини. Також було проведено обшуки у колишній штаб-квартирі ФРС у Пуллаху неподалік Мюнхена.
Затриманого підозрюють у тому, що цього року він передав Росії інформацію, яку отримав завдяки своїй професійній діяльності. Федеральні прокурори не уточнили, чи це було до або після вторгнення Росії до України.
Згідно з веб-сайтом журналу Spiegel, канцлер Німеччини Олаф Шольц був проінформований про ситуацію кілька тижнів тому, а 16 грудня було видано ордер на арешт підозрюваного.
Нагадаємо, заступник директора Центрального розвідувального управління з операцій Девід Марлоу заявив під час свого першого публічного виступу, що його відомство шукає росіян, незадоволених війною в Україні.