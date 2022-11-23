ЦРУ хоче вербувати шпигунів серед росіян, незадоволених війною в Україні, – WSJ

Заступник директора Центрального розвідувального управління з операцій Девід Марлоу заявив під час свого першого публічного виступу, що його відомство шукає росіян, незадоволених війною в Україні.

Про це пише The Wall Street Journal.

Марлоу заявив, що вторгнення в Україну стало масштабним провалом російського президента Володимира Путіна і відкриває можливості для західних спецслужб, аби знайти агентів серед незадоволених росіян.

“Путін перебував у своєму найкращому моменті за день до вторгнення, коли він ще мав можливість примусити Україну, вплинути на НАТО та продемонструвати, що Росія є могутньою державою. Він змарнував усе це”, – , сказав Марлоу в Хайден-центрі університету Джорджа Мейсона.

“Ми шукаємо у всьому світі росіян, які відчувають таку ж огиду до цього, як і ми. Тому що ми відкриті для співпраці”, – додав він.

Видання зазначає, що європейські уряди вислали сотні російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві, і заарештували щонайменше двох “нелегалів” – агентів Росії, які видавали себе за інших осіб. У Москві та інших містах Росії Кремль наказав скоротити дипломатичну присутність США, значно обмеживши можливості для шпигунства.

Девід Марлоу був призначений на свою посаду в червні 2021 року директором ЦРУ Вільямом Бернсом. Він володіє арабською мовою та працював раніше керівником відділень відомства на Близькому Сході.

Нагадаємо, глава британської контррозвідки МІ-5 Кен Маккаллум заявив, що за час війни Росії проти України російська розвідувальна мережа за кордоном зазнала найсильнішого удару в сучасній історії.

У всьому світу було видворено понад 600 співробітників російських посольств. З них, за його словами, понад 400, швидше за все, були шпигунами.