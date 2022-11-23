Внаслідок російських обстрілів деокупованої Херсонщини цивільні гинуть та отримують поранення, - поліція

Дві останні доби російські військові завдають ударів по житлових кварталах Херсона, щоб завдати шкоди мирним мешканцям та інфраструктурі міста.

Військові РФ продовжують обстріли населених пунктів Бериславського району, знищуючи житло людей, магазини та навчальні заклади.Також окупанти цілодобово обстрілюють Херсон з мінометів та далекобійної артилерії.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Через обстріли у смт Антонівка та Дніпровському районі пошкоджено приватні будинки на п’ятьох вулицях, кілька багатоповерхівок, приміщення аптеки. Внаслідок влучання снарядів було поранено п’ятеро людей, одна жінка померла в лікарні”, - повідомили у поліції.

У лікарні також помер ще один житель смт Антонівка, якого доставили у медзаклад 19 листопада. Він отримав мінновибухові травми після обстрілу селища росіянами.

Тіло ще одного чоловіка виявили по вул.Миру, він загинув під час обстрілу від мінно-вибухової травми. Крім того, мешканка Антонівки звернулася в поліцію з повідомленням, що 19 листопада під час ворожого ракетного обстрілу селища було вбито її чоловіка та зруйновано будинок.

У поліцію продовжують надходити повідомлення про викрадення окупантами місцевих жителів. Про долю зниклих наразі нічого невідомо.

За усіма фактами російської агресії проти мирного населення правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст.438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на покинутих російськими окупантами позиціях у Херсонській області знайшли форму ЗСУ, у яку солдати 20-ої мотострілецької дивізії РФ переодягалися під час провокацій та залякування мирного населення.