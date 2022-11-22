За день російські окупанти обстріляли шість громад Сумської області

При обстрілах населення області не постраждало.

Протягом дня 22 листопада росіяни обстріляли Есманську, Глухівську, Путивльську, Зноб-Новгородську, Дружбівську та Шалигинську громади Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Есманьська громада: близько 11:00 росіяни відкрили по прикордонню автоматні черги. Без наслідків”, - написав Живицький.

Крім того, після 11:40 з території Росії здійснили 3 кулеметні черги в напрямку одного з прикордонних сіл Глухівської громади, без наслідків.

По Шалигинській громаді росіяни вдарили зі ствольної артилерії. зафіксовано 9 “прильотів”, без руйнувань.

Близько 18:00 росіяни обстріляли прикордоння Путивльської громади зі ствольної артилерії, всього 15 “прильотів”, без пошкоджень.

По Зноб-Новгородській громаді росіяни вдарили з САУ близько 21:00, зафіксовано 6 “прильотів”, попередньо, без руйнувань.

Дружбівську громаду ворог обстріляв теж із САУ. Загалом нарахували 20 “прильотів”. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропостачання.

Як раніше повідомлялось, російські військові у листопаді завдали понад 170 ударів по прикордонню Сумської області.