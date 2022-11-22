Французьке агентство розвитку виділить Україні 100 млн євро

Французьке агентство розвитку виступило з ініціативою надати Україні пільговий кредит у розмірі до 100 млн євро.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства фінансів.

Кошти скерують для фінансування видатків загального фонду державного бюджету.

18 листопада Кабмін ухвалив відповідну постанову - про здійснення державних зовнішніх запозичень від агентства розвитку.

Серед умов отримання кредиту - процентна ставка 1,04% річних, а також остаточне погашення кредиту через 15 років від дати кредитного договору (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на 5,5 років від дати укладення кредитного договору).

Нагадаємо, 21 листопада президент Франції Еммануель Макрон оголосив про виділення нового пакету допомоги Молдові в розмірі 100 млн євро.

Нині Світовий банк перерахував Україні $60 млн.