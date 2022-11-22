Ми за вас і разом з вами, – спільна заява прем’єрів Фінляндії та Польщі до України
Ми за вас і разом з вами, – спільна заява прем’єрів Фінляндії та Польщі до України
Правий берег наш. Що далі?
Правий берег наш. Що далі?
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
Оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО
Оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
У Київській області затримали ексватажка бойовиків "ЛНР"
У Київській області затримали ексватажка бойовиків "ЛНР"
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
ГоловнаСвіт

Французьке агентство розвитку виділить Україні 100 млн євро

Кошти підуть на фінансування видатків загального фонду державного бюджету.

Французьке агентство розвитку виступило з ініціативою надати Україні пільговий кредит у розмірі до 100 млн євро.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства фінансів.

Кошти скерують для фінансування видатків загального фонду державного бюджету.

18 листопада Кабмін ухвалив відповідну постанову - про здійснення державних зовнішніх запозичень від агентства розвитку.

Серед умов отримання кредиту - процентна ставка 1,04% річних, а також остаточне погашення кредиту через 15 років від дати кредитного договору (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на 5,5 років від дати укладення кредитного договору).

Нагадаємо, 21 листопада президент Франції Еммануель Макрон оголосив про виділення нового пакету допомоги Молдові в розмірі 100 млн євро.

Нині Світовий банк перерахував Україні $60 млн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також